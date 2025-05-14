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Путін обнюхує рукавичку, кинуту Зеленським. З нього вже змивають клеймо боягуза - Олександр Невзоров

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Олександр Невзоров
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Президент РФ Володимир Путін
Президент РФ Володимир Путін. Фото росЗМІ

Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров розповів про реакцію Путіна на пропозицію Зеленського провести переговори в Туреччині

Замість того, щоб підняти кинуту йому Зеленським рукавичку, Путін встав на четвереньки і вже третю добу її обнюхує, поки що не наважуючись навіть вкусити.

Уся пропаганда РФ, сопучи від старанності, заздалегідь змиває з кремлівського пацієнта тавро боягуза, який не наважився прийняти виклик президента України і їхати до Стамбула на прямі переговори.

Поведінка Путіна комічна. Отримавши картель, прямий виклик на справжню дуель так себе не поводять.

Це — жорстока суть, очищена від зайвих словес. Політологи ж влаштували шалений танець навколо багаття Стамбульської теми. Вражає розмаїття черепашок, з яких зроблені їхні намиста. Всі пекельно обертають очима, пускають з ротів піну і пророкують.

Джерело: Telegram-канал Олександра Невзорова.

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Теги:
#Туреччина #Росія #Володимир Путін #Володимир Зеленський