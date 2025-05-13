"Придурки... извините": Путин раскритиковал западных лидеров из-за санкций и сделал ряд острых заявлений

Кремлевский глава сделал целый ряд абсурдных высказываний о санкциях, бизнесе и войне

Во вторник, 23 мая, российский президент Владимир Путин принял участие в XX съезде "Деловой России" о видеосвязи. В ходе своего выступления он сделал ряд заявлений, в частности, о войне в Украине, ушедших из РФ компаниях, санкция против России и т.д.

"Телеграф" собрал главные высказывания Путина. Например, он заявил, что страны Запада готовы якобы вредить сами себе, чтобы нанести ущерб России. Речь в данном случае идет о введении санкций против РФ.

"Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки — ой, извините, пожалуйста", — сказал глава Кремля.

Бизнес якобы хочет вернуться в Россию

Путин заявил, что якобы представителя крупного зарубежного бизнеса приходят к нему с просьбой вернуться на российский рынок.

К тому же, глава Кремля заявил, что вернуться на российский рынок "теперь не просто".

"На рынок зашел, застолбил — все. Потом не выгнать, хоть что угодно делай — не пробиться никак", — сказал он.

При этом от него прозвучало, что ему мало одних лишь извинений от ушедшего бизнеса, который критиковал РФ.

"Нужно руководствоваться исключительно прагматическими соображениями: "выгодно нам это или нет", — высказался президент РФ.

Кроме того, он заявлял, что якобы "были компании, которые не хотели, со слезами уходили".

Сколько россиян "добровольно" идет на войну

Путин сказал, что якобы ежемесячно в России приходят 50-60 тысяч человек добровольцами для участия в войне против Украины.

"У нас по 50-60 тыс. в месяц сами приходят, и из ваших трудовых коллективов в том числе", — подчеркнул кремлевский глава.

Санкции против РФ

Кремлевский глава заявил, России нельзя бояться новых санкций, а нужно быть к ним готовыми. Он добавил, что высокая инфляция является одной из главных проблем сегодняшней экономики РФ.

"РФ нужно осуществить "мягкую посадку" в экономике: "придавить инфляцию", но не заморозить развитие", — заявил Путин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин во время своего выступления заявил, что Россия не пойдет на 30-дневное прекращение огня, но хочет возобновить переговоры в Стамбуле. Зеленский после этого сказал, что ждет Путина в Турции 15 мая на личную встречу.