Лучше диверсий и ударов беспилотников. Как Украина бьет по российскому "теневому" флоту

Официально зафрахтованное МО РФ судно становится законной целью

Украина могла бы проводить диверсии и уничтожать танкеры российского "теневого флота", однако есть лучший и более законный способ прервать экспорт нефти из РФ. В ход пойдут и действия самой Украины и наших стратегических союзников.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко. Он объяснил, как можно лишить Россию доходов от продажи "черного золота".

Военный эксперт признал: если танкер с нефтью зафрахтован Министерством обороны России или официально во фрахте МО РФ перевозил груз для Минобороны — он является вполне законной целью. Но если это гражданское судно, то нападение на него вызывает больше вопросов, чем резона.

— Я думаю, что это не наш путь — атаковать гражданские суда. Наш путь — за ними следить, и когда они заходят в те порты, терводы, близлежащие воды, где возможно влияние на них экологической, технической, других инспекций — тогда это [нужно] делать и бить денежными средствами, — говорит военный моряк.

Он упомянул российские сухогрузы Sparta и Sparta II компании "Оборонлогистика", входящей в структуру МО РФ. Ими оккупанты перебрасывали оружие из Сирии в черноморские порты России (это направление называлось "Сирийский экспресс"). Однако впоследствии они вынуждены были сменить маршрут транспортировки военной техники.

— Когда начались [полномасштабные] боевые действия, и Турция пропускала их в Черное море, они регулярно привозили в Новороссийск ракеты С300, которыми били по Украине, — говорит военный эксперт. — Их потом убрали, потому что у нас появились беспилотные ударные системы Magura и Sea Baby.

Поэтому я думаю, что бить танкеры – это не лучший метод. Лучший метод — искать пути, как перебить цепи поставки и уплаты. Видите ли, Соединенные Штаты объявили, что будут санкции, и Индия приостановила [закупки нефти в России] и Китай начал думать, — продолжает Андрей Рыженко.

Он упомянул, что 30 лет назад дислоцированный в Севастополе гигантский Черноморский флот РФ имел бюджет 5 млрд долл. (из общего бюджета Минобороны РФ в 40 млрд долл. — Ред.), поэтому имел возможность выходить в море только на одни-двое-трое суток в год.

— Потом их бюджет благодаря нефти вырос в 12-15 раз, и они начали нападения на Грузию и Украину. Сначала в 2014 году, затем в 2022-м. Поэтому, как только средства у них будут ограничены — это будет совсем другая ситуация, и первые симптомы этого сейчас есть, — подытожил эксзамначальника штаба ВМС ВСУ.

Напомним, что неделю назад в крупнейшем порту России Усть-Луга взорвался танкер Koala с сотнями тысяч тонн мазута. Это 22-летнее судно из "теневого флота", возившее сырые нефтепродукты из России в обход санкций.