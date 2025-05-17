"Должно было закончиться через неделю": Трамп нашел причину провала наступления россиян Киев, оскорбил ВСУ и похвалил российскую армию

По мнению Трампа, причиной срыва наступления россиян на Киев является не героическое сопротивление Украины, а грязь

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, по его мнению, якобы полностью вовлечена в мирный процесс по урегулированию войны в Украине. Он отверг предположение, что отсутствие российского правителя в Турции свидетельствует об обратном, а также нашел странную причину того, что россиянам не удалось взять Киев в начале войны, таким образом оскорбив Вооруженные силы Украины – да еще и расхвалил российскую армию.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на брифинг Трампа, где впервые прокомментировал результаты переговоров Украины и России в Стамбуле. Американский президент сделал ряд скандальных заявлений, вновь раскритиковав президента Украины Владимира Зеленского и заявив, что война в Украине "должна была закончиться через неделю".

"Что же, он за столом переговоров. Он хотел эту встречу. Я просто не думал, что без меня может быть встреча, потому что я не думаю, что сделка без меня получится, много ненависти с каждой стороны. У меня очень хорошие отношения, и я думаю, мы достигнем соглашения, мы должны встретиться", — сказал он, комментируя отсутствие в Стамбуле Путина и возможность ввести против России новые санкции.

Кроме того, Трамп заявил, что Путин не взял Киев "через пять часов", потому что "застрял в грязи со своими танками". То есть, по мнению Трампа, причиной краха путинского наступления на Киев и путинских планов оккупировать Украину стал не героизм украинских военных и гражданских, а всего-навсего природа. А война могла бы закончиться через неделю, если бы Украина не оказала яростное сопротивление оккупантам.

"Я думаю, Путин устал от всего этого. Он выглядит не очень красиво, хоть и хочет выглядеть иначе. Не забывайте, это должно было закончиться через неделю. И если бы он не застрял в грязи со своими танками, он был бы в Киеве через пять часов", — заявил он.

Также Трамп снова обрушился с критикой на Зеленского. В частности, он снова прибег к своему бреду про "нет козырей" и еще хуже — начал даже делать комплименты российской оккупационной армии, называя ее "храброй и хорошо вооруженной".

"Я думаю, Зеленский лучший бизнесмен в мире, куда лучше меня. Он приходит в Вашингтон, идет с десятками миллионов долларов каждый раз… Смотрите, у меня был действительно жесткий разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он сказал. Он не сделал это дело полегче. И я всегда говорил, что у него нет козырей. Он имеет дело с огромной армией, и с тем, кто храбр и имеет прекрасное вооружение", – заявил Трамп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп считает, что прямой диалог между ним и президентом России Владимиром Путиным является необходимым условием для смещения мирного процесса. По его мнению, делегации не способны достичь реального прорыва без участия глав государств.

Со своей стороны европейские лидеры очень недовольны тем, что переговоры между делегациями Украины и России в Стамбуле закончились без существенных результатов. Через два часа стороны не смогли договориться ни о каких шагах к миру. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие влиятельные западные политики очень резко раскритиковали Россию и Путина из-за срыва переговоров. А заявления Трампа вообще вызвали у европейцев сильное возмущение – там считают, что Трамп простит Кремлю что угодно.