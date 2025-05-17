"Я устал": Трамп отметился новым резким заявлением об Украине

Лидер Вашингтона подчеркнул, что, вероятно, соглашение с Путиным будет заключено

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что переговорный процесс по урегулированию войны с Россией затягивается слишком долго, и он уже "устал" от бесконечных встреч. В недавнем интервью американский лидер отметил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным, вероятно, планируют заключить соглашение, ведь дальнейшие затягивания лишь усложняют ситуацию.

Об этом политик заявил в эфире "Fox News". По словам Трампа, его команда, в частности спецпосланник Стив Уиткофф, приложила значительные усилия в процессе переговоров, выполняя сложную работу. Впрочем, президент США считает, что именно он, благодаря своей должности и опыту, наиболее компетентен для ведения этих переговоров и достижения мирного соглашения.

"Мы, пожалуй, планируем заключить это соглашение, потому что я уже устал от бесконечных переговоров", — подчеркнул лидер Вашингтона.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп неоднократно выражал намерение провести встречу с Путиным, рассчитывая на улучшение отношений и достижение мирного соглашения. Также он предостерег, что в случае провала переговоров готов ввести новые жесткие санкции против России.

В то же время после неудачных переговоров в Стамбуле европейские политики и руководители выражают большое сомнение, что президент США действительно готов ввести новые ограничения против страны-агрессора.