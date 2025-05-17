Европа отчаялась: в ЕС не верят в наказание для Путина от Трампа, пишет Bloomberg

Возмущение достигло критического уровня, когда публичной реакцией Трампа на срыв переговоров в Стамбуле стало озвученное желание позвонить по телефону Путину

После провала переговоров в Стамбуле европейские чиновники и лидеры крайне скептически относятся к мнению, что президент США Дональд Трамп когда-нибудь решится ввести против России новые санкции. Создается впечатление, что американский лидер готов простить Кремлю любые выходки, которыми российский режим пытается торпедировать мирные переговоры.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди еврочиновников. После того, что произошло в Стамбуле и было фактически "российским дипломатическим цирком": европейские лидеры выразили Трампу свое разочарование и негодование. Однако все еще непонятно, удалось ли им заставить Трампа прибегнуть к более жесткому подходу к России и Путину.

Еще неделю назад, отмечает агентство, Европа и США вместе выставили ультиматум россиянам: либо безусловное 30-дневное перемирие, либо новые масштабные санкции. Однако неприятной неожиданностью для европейских лидеров стала реакция Трампа на российские попытки ускользнуть из капкана: сначала Кремль потребовал переговоров в Стамбуле вместо принятия условий по прекращению огня, а затем вообще демонстративно сорвал переговоры, о которых сам и просил. Трамп отреагировал на это кремлевское шапито очень снисходительно.

Публично европейские страны придерживаются позиции об ужесточении санкций в случае, если Кремль не пойдет на перемирие. Однако в частных разговорах слышится все больше разочарованных и возмущенных фраз о том, что Трамп просто уклоняется от жестких действий против России. Очень мало европейцев до сих пор считает, что Трамп выполнит свою угрозу и введет санкции, разработанные сенатором Линдси Грэмом – хотя американские чиновники в Турции подтвердили готовность сделать это, как только будет ясен результат Стамбула. Скептиков гораздо больше: американцы во время разговоров с европейскими коллегами дали понять, что администрация США в этом плане ничего не решает – принимать решение о новых санкциях будет исключительно лично Трамп.

Возмущение достигло критического уровня, когда публичной реакцией Трампа на срыв переговоров в Стамбуле стало озвученное желание позвонить по телефону Путину и даже встретиться с ним. Это окончательно смутило и разочаровало европейцев, резюмирует издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп считает, что прямой диалог между ним и президентом России Владимиром Путиным является необходимым условием для начала мирного процесса. По его мнению, делегации не способны добиться реального прорыва без участия глав государств.

Со своей стороны европейские лидеры очень недовольны тем, что переговоры между делегациями Украины и России в Стамбуле закончились без существенных результатов. За два часа стороны не смогли договориться ни о каких шагах к миру. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие влиятельные западные политики очень резко раскритиковали Россию и Путина из-за срыва переговоров.