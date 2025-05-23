Россия хочет создать "буферную зону". Какие территории Сумщины и Харьковщины она попытается захватить (карта)

Это одна из задач вражеской армии на летнюю кампанию

Россия хочет создать так называемую "буферную зону" на территории Украины. Речь может идти о полосе вдоль границы с РФ в Харьковской и Сумской областях.

В течение летне-осенней наступательной кампании россияне планируют сосредоточить основные усилия на выполнении двух стратегических задач, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Силах обороны. Первое – захватить территории Луганской и Донецкой областей в их админпределах. Вторая задача России состоит в формировании так называемой "буферной зоны" глубиной в 15-20 км прежде всего в Сумской и Харьковской областях.

Как может выглядеть "буферная зона", которую хочет создать РФ

На Харьковщине в нее попадает город Волчанск Чугуевского района. В Сумской области "буферная зона" может почти вплотную приблизится к городу Глухов.

"В случае успехов на этих направлениях дальше враг планирует наступательные действия с целью захвата новых территорий в Запорожской и Херсонской областях", – сказал один из собеседников издания.

Что известно о планах Кремля создать "буферную зону" на территории Украины

Об очередных захватнических намерениях сообщил сам глава России Владимир Путин во время совещания с членами правительства 22 мая. По его словам, армия РФ уже выполняет задачи по созданию "буферной зоны". Путин уточнил, что речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях. Эти области граничат с Сумщиной, Черниговщиной и Харьковщиной.

Напомним, ситуацию "Телеграфу" прокомментировал военный обозреватель Олег Стариков. По его словам, "буферная зона" может касаться, прежде всего, Сумской и Харьковской областей. Причем это более проблематично для Сумщины, так как там враг зашел уже на 9 километров и "вытолкнуть их будет проблематично".