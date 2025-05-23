Соболев также назвал исторических деятелей Киевской Руси "россиянами", обосновывая этим идею объединения с Украиной

Генерал-лейтенант, депутат Госдумы России Виктор Соболев заявил, что вдоль части украинских областей нужно создать "буферную зону". Также он озвучил идею объединения России, Белоруссии и Украины в одно государство.

В интервью российским СМИ политик отметил, что такая зона должна охватить часть Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей. По его словам, это "должно обезопасить" территорию России от ударов дальнобойным западным оружием, в том числе системами HIMARS.

Карта Украины

Соболев также предположил, что создание "буферной зоны" может повлиять на отношение местного населения: мол, отдельные жители могут склониться к "присоединению к России", ведь, по его убеждению, "жить под украинскими властями — это тирания". Подобные заявления являются частью информационной кампании Кремля, направленной на оправдание агрессии против Украины через апелляцию к якобы исторической справедливости.

В этом же контексте депутат отметил важность расширения военно-патриотического воспитания — не только среди молодежи, но и старших поколений. Он утверждает, что именно молодежь сегодня якобы "демонстрирует более высокий уровень патриотизма" по сравнению с теми, кто "долго находился под влиянием Запада".

Отдельно Соболев озвучил идею создания "единого государства" с участием России, Белоруссии и Украины. Он назвал это "полным достижением целей так называемой "СВО" и шагом к "восстановлению русского мира в его естественных границах". В своих аргументах он апеллировал к фигурам князя Владимира, Ярослава Мудрого и Юрия Долгорукого, называя их "русскими", и заявил, что реализация этих идей возможна только при условии наличия мощной, хорошо подготовленной.

Ранее Телеграф сообщал, что 22 мая президент России Владимир Путин объявил о намерении создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной. По его словам, российские военные уже работают над реализацией этого плана.