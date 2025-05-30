Главный редактор сайта "Европейская правда" пишет, что Орбан пытается найти и навязать венгерскому избирателю все удивительные аргументы в пользу своей политики в отношении Украины

"Каждый, кто имеет банковскую карту, в опасности из-за украинцев".

Этим тезисом Орбан начал свою еженедельную 30-минутку пропаганды для венгерской нации на "Радио Кошут".

Эта тема – новая фишка недодиктатора соседней страны. Мол, украинцы — это поголовно хакеры и они являются главным источником киберпреступности, а значит, и банковского мошенничества через интернет. А потому (тадададаммм!) Украину нельзя брать в ЕС, потому что тогда хакеры похитит ваши деньги с карточек еще больше, чем сейчас.

Не ищите логику в том, как невступление Украины в ЕС мешает украинцам — прирожденным киберпреступникам в орбановских фантазиях иметь доступ к интернету. В заявлениях этого деятеля давно нет логики, и если отвлечься, то может быть даже смешно. Но то, что он пытается найти и напарить венгерскому избирателю все более дебильные аргументы в пользу своей политики в отношении Украины, свидетельствует, что дела у него не очень хорошие. И что старые доводы не работают так, как он рассчитывал.

Надеюсь, что в следующем году он таки окажется на помойке истории, вместе со своим отражением, Дюрчанем. А члены его команды найдут место кто в тюрьме, кто в России (к примеру, ставлю на то, что Сийярто бежит в Москву).

Венгрия вместе с этой сменой власти получит шанс на новое будущее. Потому что с Орбаном она его точно не имеет.

Источник — пост Сергея Сидоренко в Фейсбуке.