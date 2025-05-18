"Даже через экран воняет". В сети интересным образом высмеяли Орбана (курьезное видео)

Ролик набрал тысячи просмотров

В сети завирусилось достаточно провокационное и смешное видео о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который неоднократно демонстрировал свою приверженность Кремлю. Один из пользователей Тик Тока посвятил весь свой контент таким глубоким и саркастическим шуткам.

На странице блогера Макса есть немало видео, где он демонстрирует свое отношение к Орбану без слов, а только действиями. К примеру, тысячи просмотров набрал ролик с венгерским премьером и мусором.

На видео парень стоит в коридоре и не понимает, чем воняет, а потом опускает голову и видит пакет с мусором. Однако дальше его взгляд падает на портрет Орбана. После этого юноша выносит "мусор" из дома и демонстрирует, что дышать в помещении стало легче. Но в коридоре все еще стоит мусорный пакет, а портрета Орбана уже нет.

Такой саркастический юмор понравился не только венграм, ведь большинство комментаторов украинцы. Пользователи поддержали парня и даже поблагодарили его за то, что он демонстрирует отношение венгерского народа к пророссийским действиям Орбана. Очень много людей писали, что это лучшее видео в Тик Ток, которое они когда-либо видели.

Добавим, что на странице юноши не так много видео, но все они высмеивают Орбана и показывают отношение обычных людей к нему. И пользователи это ценят, ведь все ролики набирают тысячи просмотров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Орбана заявляют об украинской спецоперации против Венгрии.