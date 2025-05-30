Головний редактор сайту "Європейська правда" пише, що Орбан намагається знайти і нав'язти угорському виборцю дедалі дивні аргументи на користь своєї політики щодо України

"Кожен, хто має банківську картку — у небезпеці через українців".

Цією тезою Орбан почав своє щотижневу 30-хвилинку пропаганди для угорської нації на "Радіо Кошут".

Ця тема — нова фішка недодиктатора сусідньої країни. Мовляв, українці — це поголовно хакери і вони є головним джерелом кіберзлочинності, а отже і банківського шахрайства через інтернет. А тому (тадададаммм!) Україну не можна брати в ЄС, бо тоді хакери повикрадають ваші гроші з карток ще більше, ніж зараз.

Не шукайте логіку у тому, як невступ України в ЄС заважає українцям — природженим кіберзлочинцям у орбанівських фантазіях — мати доступ до інтернету. У заявах цього діяча давно нема логіки, і якщо абстрагуватися, то може бути навіть смішно. Але те, що він намагається знайти і напарити угорському виборцю дедалі дебільніші аргументи на користь своєї політики щодо України — свідчить, що справи у нього не дуже добре. І що старі аргументи не працюють так, як він розраховував.

Сподіваюся, що наступного року він таки опиниться на смітнику історії, разом зі своїм відображенням, Дюрчанем. А члени його команди знайдуть місце хто у в'язниці, хто у Росії (до прикладу, ставлю на те, що Сійярто втече до Москви).

А Угорщина разом з цією зміною влади отримає шанс на нове майбутнє. Бо з Орбаном вона його точно не має.

Джерело — допис Сергія Сидоренко у Фейсбук.