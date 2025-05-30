Украина должна остановить мобилизацию, а Россия может воевать вечно: Небензя выступил с новой порцией бреда
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Он сказал, что нового "Минска" не будет
Россия мерцает, чтобы страны Запада прекратили поставки вооружения Украине во время охотного перемирия.
Об этом сказал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Его цитируют росСМИ.
"На время перемирия страны Запада должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина — остановить мобилизацию", — заявил Небензя.
По словам представителя государства-агрессора, Россия "принципиально готова рассмотреть возможность прекращения огня" и подчеркнул, что нового "Минска не будет".
Среди основных заявлений российского дипломата были следующие:
- Небензя утверждал, что вооруженные силы России "способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько нужно" и якобы "успешно продвигаются по всей линии фронта".
"Если потребуется, будем воевать ради этого столько, сколько нужно. И никаких угроз на наших границах, никакого антироссийского, неонацистского образования в зоне нашего соседства мы больше не допустим", — цинично заявил Небензя.
- Представитель агрессора также заявил, что президент Зеленский "боится потерять власть", потому не хочет остановки боевых действий.
- Отдельно Небензя угрожал "рассмотреть все опции" для "адекватного ответа" в случае поставок немецких ракет Taurus Украине, назвав это "недопустимым шагом".
- Кроме того, российский дипломат утверждал, что удары россии по объектам ВПК Украины вроде бы подают Трампу как "целенаправленные атаки на мирные объекты".
Ранее "Телеграф" писал, что в России объяснили, почему отказались отправлять меморандум до встречи в Стамбуле.