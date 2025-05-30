Он сказал, что нового "Минска" не будет

Россия мерцает, чтобы страны Запада прекратили поставки вооружения Украине во время охотного перемирия.

Об этом сказал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Его цитируют росСМИ.

"На время перемирия страны Запада должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина — остановить мобилизацию", — заявил Небензя.

По словам представителя государства-агрессора, Россия "принципиально готова рассмотреть возможность прекращения огня" и подчеркнул, что нового "Минска не будет".

Среди основных заявлений российского дипломата были следующие:

Небензя утверждал, что вооруженные силы России "способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько нужно" и якобы "успешно продвигаются по всей линии фронта".

"Если потребуется, будем воевать ради этого столько, сколько нужно. И никаких угроз на наших границах, никакого антироссийского, неонацистского образования в зоне нашего соседства мы больше не допустим", — цинично заявил Небензя.

Представитель агрессора также заявил, что президент Зеленский "боится потерять власть", потому не хочет остановки боевых действий.

Отдельно Небензя угрожал "рассмотреть все опции" для "адекватного ответа" в случае поставок немецких ракет Taurus Украине, назвав это "недопустимым шагом".

Кроме того, российский дипломат утверждал, что удары россии по объектам ВПК Украины вроде бы подают Трампу как "целенаправленные атаки на мирные объекты".

Ранее "Телеграф" писал, что в России объяснили, почему отказались отправлять меморандум до встречи в Стамбуле.