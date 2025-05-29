Москва рискует ухудшить отношения с Вашингтоном: турецкий дипломат объяснил причину

Россия может оказаться в изоляции

Россия рискует попасть в невыгодное положение перед США, если не продемонстрирует готовность к компромиссам в переговорном процессе по Украине. Такое мнение высказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

В отличие от россиян, Киев и европейские партнеры уже сделали шаги навстречу американской позиции. Об этом турецкий министр заявил перед визитом в Киев, пишет Anadolu Ajansı.

"США играют важную роль в посредничестве. Президент Дональд Трамп демонстрирует политическую волю изначально. Не проявляя гибкости, как это сделали Украина и Европа, Россия может оказаться в невыгодном положении в глазах США", — сказал Фидан.

Турецкий дипломат подчеркнул, что обе стороны конфликта желают прекращения огня, но имеют разные требования. По его словам, все ответственные страны должны сделать шаги по урегулированию ситуации.

Фидан подчеркнул, что украинская и европейская стороны проявили гибкость адаптации к позиции Соединенных Штатов. По мнению турецкого дипломата, если Москва не покажет аналогичную готовность к компромиссам, это может негативно отразиться на ее отношениях с Вашингтоном.

29 мая турецкий министр прибудет в Киев для обсуждения переговорного процесса. В рамках визита запланированы встречи с украинскими официальными лицами, в частности, с министром иностранных дел Андреем Сибигой и, возможно, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине потребовали переговоров в Стамбуле. Украинская сторона ждет, когда Россия передаст свой меморандум.