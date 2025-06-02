"Полюса" противоположны, но есть смысл

Второй раунд переговоров в Стамбуле показал, что позиции сторон пока выглядят как два противоположных полюса, которые никогда не сойдутся.

Каждая встреча благодаря усилиям наших дипломатов приносит нам определенный практический результат. Прежде всего, это обмен пленными. Это позволяет нашим защитникам вернуться в семьи, которые очень их ждут.

В то же время переговоры – это площадка, позволяющая Украине поднимать важные для нас вопросы. В частности, о возвращении украинских детей, разведенных с семьями. И нашим оппонентам приходится на эти вопросы отвечать.

И главное, большинство политиков, как на Западе, в ЕС и США, так и в Украине уже соглашаются, что война в конце концов завершится за столом переговоров. Нацеленность на мирное урегулирование не раз заявлял и подтверждал Президент Украины.

Так вот он этот "переговорный стол", где нужно будет находить решения. Прерывать сейчас процесс – это вооружать наших врагов, которые говорят, что Украина не хочет мира.

К сожалению, у нас нет другого оппонента, с которым можно было бы вести другую дискуссию. Но мы вместе с союзниками должны стремиться изменить его отношение к переговорам. Искать пути и инструменты для того, чтобы вместо ультиматумов на переговорах звучал продуктивный обмен мнениями. Возможно, придется говорить даже по каждому отдельному пункту будущего мирного соглашения.

Более того, как никогда нам нужно работать с нейтральными странами и даже теми, кто в этом конфликте раньше не поддерживал нас. Нужно вести диалог с КНР, Индией, Бразилией, вовлекать мир в активную позицию, чтобы обеспечить дипломатическое давление ради восстановления мира. И сделать это мы можем только если будем оставаться стороной, которая действительно стремится к миру и предлагает конструктивные подходы.

Источник – Telegram Даниила Гетманцева.