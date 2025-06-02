"Идиоты": Зеленский жестко прошелся по требованиям россиян в Стамбуле

Президент подверг критике российские планы и требования

Президент Владимир Зеленский провел брифинг, в ходе которого ответил на вопросы журналистов. Главной темой стали переговоры в Стамбуле и внешняя политика Украины.

Глава государства также коснулся вопросов сотрудничества с США, санкций против России и предстоящего обмена военнопленными. "Телеграф" собрал главные тезисы по брифингу.

Главные заявления Владимира Зеленского

Украина ведет активные переговоры с Соединенными Штатами по заключению экономических и оборонных соглашений, подчеркнул Зеленский.

Особое внимание президент уделил оборонному сотрудничеству. "Я бы очень хотел, чтобы мы заключили сильное соглашение по обороне и поставке соответствующего оружия. Мы хотим это купить. Это соглашение, а не подарки", — заявил Зеленский.

Санкционная политика против России

Евросоюз и Штаты приступили к процессу согласования нового пакета санкций против России. Президент Украины назвал это "очень хорошим знаком" для международной координации действий.

Позиция по прекращению огня

Зеленский резко высказался о российских предложениях по краткосрочному прекращению огня. Он подверг критике московские намерения сделать паузу только для эвакуации погибших.

"Как сказали россияне, они готовы на прекращение огня на два-три дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты, потому что прекращения огня для того, чтобы убитых не было. Для них это вопрос просто небольшой паузы в войне", — отметил президент.

Обмен военнопленными и телами погибших

Состоится масштабный обмен военнопленными по формуле "1000 на 1000". Украина, по словам президента, на переговорах в Стамбуле поднимала вопрос обмена дополнительных военных, а также политзаключенных и журналистов. Стороны должны обменяться списками в течение недели.

Также в Стамбуле Украина и Россия договорились вернуть тела погибших в формате "6000 на 6000". Впрочем, есть нюанс: россияне передают тела своих убитых солдат Украине, как заявил Зеленский. "У россиян из этих 6000 опознаны только 15%, поэтому очень важно все проверить. И всех наших нужно унести".

Энергетические вопросы

Из-за российских атак на украинскую инфраструктуру страна сталкивается с дефицитом газовых запасов.

Ранее Телеграф писал об итогах переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Они отличались не только продолжительностью.