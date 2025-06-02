"Идиоты": Зеленский жестко прошелся по требованиям россиян в Стамбуле
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Президент подверг критике российские планы и требования
Президент Владимир Зеленский провел брифинг, в ходе которого ответил на вопросы журналистов. Главной темой стали переговоры в Стамбуле и внешняя политика Украины.
Глава государства также коснулся вопросов сотрудничества с США, санкций против России и предстоящего обмена военнопленными. "Телеграф" собрал главные тезисы по брифингу.
Главные заявления Владимира Зеленского
Украина ведет активные переговоры с Соединенными Штатами по заключению экономических и оборонных соглашений, подчеркнул Зеленский.
Особое внимание президент уделил оборонному сотрудничеству. "Я бы очень хотел, чтобы мы заключили сильное соглашение по обороне и поставке соответствующего оружия. Мы хотим это купить. Это соглашение, а не подарки", — заявил Зеленский.
Санкционная политика против России
Евросоюз и Штаты приступили к процессу согласования нового пакета санкций против России. Президент Украины назвал это "очень хорошим знаком" для международной координации действий.
Позиция по прекращению огня
Зеленский резко высказался о российских предложениях по краткосрочному прекращению огня. Он подверг критике московские намерения сделать паузу только для эвакуации погибших.
"Как сказали россияне, они готовы на прекращение огня на два-три дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты, потому что прекращения огня для того, чтобы убитых не было. Для них это вопрос просто небольшой паузы в войне", — отметил президент.
Обмен военнопленными и телами погибших
Состоится масштабный обмен военнопленными по формуле "1000 на 1000". Украина, по словам президента, на переговорах в Стамбуле поднимала вопрос обмена дополнительных военных, а также политзаключенных и журналистов. Стороны должны обменяться списками в течение недели.
Также в Стамбуле Украина и Россия договорились вернуть тела погибших в формате "6000 на 6000". Впрочем, есть нюанс: россияне передают тела своих убитых солдат Украине, как заявил Зеленский. "У россиян из этих 6000 опознаны только 15%, поэтому очень важно все проверить. И всех наших нужно унести".
Энергетические вопросы
Из-за российских атак на украинскую инфраструктуру страна сталкивается с дефицитом газовых запасов.
Ранее Телеграф писал об итогах переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Они отличались не только продолжительностью.