Прекращение огня будет, но с условием: Мединский рассказал о результатах переговоров в Стамбуле

На полное прекращение огня россияне, впрочем, не согласились

Москва утверждает, что достигла договоренности с Киевом о локальном прекращении огня на отдельных участках линии фронта. Это решение было принято для обеспечения эвакуации тел погибших военных с обеих сторон.

Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, передают кремлевские СМИ. В своем заявлении он сообщил, что Россия на следующей неделе планирует в одностороннем порядке передать украинской стороне около 6 тел погибших украинских военнослужащих.

Также, по его словам, Украина и Россия договорились об обмене тяжелоранеными по формуле "всех на всех". Для реализации этого механизма планируется создать специальную двустороннюю комиссию, которая будет работать исключительно в гуманитарном измерении – без политических решений, подчеркнул Мединский.

Отдельно российская сторона заявила об инициативе "конкретного прекращения огня" сроком два-три дня в отдельных районах боевых действий. Речь идет не об общем перемирии, а об ограниченном прекращении огня, вероятно, в наиболее горячих точках фронта, где ситуация затрудняет поиск и эвакуацию тел. Также, по словам Мединского, достигнуты договоренности об обмене военнопленными в возрасте до 25 лет.

По информации от главы украинской делегации Рустема Умерова, на полное прекращение огня Россия не согласилась. Сторона Украины предложила провести следующую встречу до конца месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети быстро распространились первые кадры со второго раунда проходящих в Турции переговоров между делегациями Украины и России. На этот раз представители РФ выглядели гораздо более сдержанно по сравнению с предыдущей встречей.