Гражданство — это ответственность, которая идет рядом с правами, считает волонтер и шоумен Сергей Притула

Мы граждане Украины.

Мы живем в воюющей стране. И в нашем обществе есть две противоположности.

Есть солдат в окопе, который ежесекундно рискует жизнью, борясь за свободу страны. И есть отбросы, которые распространяют российские нарративы, сотрудничают с российскими спецслужбами, ждут "русский мир" в Украине.

И у обоих есть украинское гражданство.

Это не о свободе слова или выборе. Это моральная аномалия.

Гражданство — это ответственность рядом с правами.

Гражданство – это не просто иметь паспорт с трезубцем. Это взаимное соглашение: ты за это государство, а оно за тебя!

Я считаю, что нам уже давно нужно начать широкую публичную дискуссию об институте негражданина — статус, при котором человек живет в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается. Ни на уровне центральной власти, ни на уровне территориальной громады.

Да, международное право предостерегает от подобных институтов. Но, например, в Латвии и Эстонии люди, не прошедшие натурализацию после восстановления независимости, получили "серые паспорта". Таким образом, молодые государства защищались от колониального шлейфа. Украина же позволила оставить это бремя у себя.

Может, пришло время пересмотреть эту часть общественного договора?!

Гражданство – это не только юридический статус, это акт доверия.

Осужденные за госизмену коллаборанты и сепаратисты, "пятая колонна", распространяющая антиукраинский нарратив, и даже коррупционеры!

В этих случаях следует реально рассматривать возможность лишения гражданства. Если ты изменяешь своей стране, позоришь ее, воруешь у нее, то зачем тебе ее паспорт?

Или если кто-то отсидел за государственную измену, то он может и дальше спокойно быть гражданином преданного государства?

Мы не можем построить государство, в котором предатель имеет голос такого же веса, как и тот, кто за это государство рискует жизнью.

Это нужно изменять.

И чем быстрее, тем лучше!

Источник: сообщение Притулы в Facebook.