Громадянство — це відповідальність, яка йде поруч із правами, вважає волонтер та шоумен Сергій Притула

Ми громадяни України.

Ми живемо в країні, яка воює. І у нашому суспільстві водночас є дві протилежності.

Є солдат в окопі, який щомиті ризикує життям, виборюючи свободу країні. І є покидьки, які поширюють російські наративи, співпрацюють з російськими спецслужбами, чекають на рускій мір в Україні.

І в обох є українське громадянство.

Це не про свободу слова чи вибору. Це — моральна аномалія.

Громадянство — це відповідальність, яка йде поруч із правами.

Громадянство — це не просто мати паспорт з тризубом. Це взаємна угода: ти за цю державу, а вона за тебе!

Я вважаю, що нам вже давно треба почати широку публічну дискусію про інститут негромадянина — статус, за якого людина живе в країні, користується базовими правами, але не має політичного впливу: не голосує і не обирається. Ні на рівні центральної влади, ні на рівні територіальної громади.

Так, міжнародне право застерігає від подібних інститутів. Але, наприклад, у Латвії й Естонії люди, які не пройшли натуралізацію після відновлення незалежності, отримали "сірі паспорти". В такий спосіб молоді держави захищалися від колоніального шлейфу. Україна ж дозволила залишити цей тягар у себе.

Може прийшов час переглянути цю частину суспільного договору?!

Громадянство — це не лише юридичний статус, це акт довіри. Держава довіряє своїм громадянам. І має право у виняткових випадках переглянути угоду про довіру.

Засуджені за держзраду колаборанти і сепаратисти, "п’ята колона", що поширює антиукраїнський наратив, і навіть корупціонери!

У цих випадках треба реально розглядати можливість позбавлення громадянства. Якщо ти зраджуєш свою країну, ганьбиш її, крадеш у неї, то навіщо тобі її паспорт?

Чи якщо хтось відсидів за державну зраду, то він може і далі собі спокійно бути громадянином держави, яку зрадив?

Ми не можемо збудувати державу, в якій зрадник має голос такої ж ваги, як і той, хто за цю державу ризикує життям.

Це потрібно змінювати.

І чим швидше, тим краще!

Джерело: допис Притули у Facebook.