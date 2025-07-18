Вице-президент ICC UKRAINE рассказал об экономических последствиях принятого решения

Верховная Рада Украины 16 июля 2025 года 245 голосами проголосовала за введение 10% экспортной пошлины на соевые бобы и семена рапса. Решение, сопровождавшееся скандалом в парламенте и блокированием трибуны, может существенно повлиять на структуру украинского агроэкспорта. Действительно ли это будет стимулировать внутреннюю переработку, как обещают авторы инициативы, или, скорее, повторит провальный опыт "соевых правок" 2017 года?

Принятие указанных правок стало одним из самых скандальных эпизодов текущей сессии Верховной Рады. голосование за законопроект. Нардепы Даниил Гетманцев и Алексей Гончаренко устроили толкотню во время голосования. Введение пошлины было предусмотрено сразу двумя поправками – одну из них депутаты не смогли подтвердить, а вторую спикер Руслан Стефанчук отказался поставить на подтверждение. Соответственно, она вступила в силу в ходе финального голосования за законопроект. Такое нарушение процедуры свидетельствует о том, насколько важна была эта инициатива для определенных лоббистских групп.

Не случайно голосование состоялось в преддверии отставки правительства Дениса Шмыгаля из-за того, что в Верховной Раде собралось значительное количество депутатов. В июне 2025 года депутаты уже пытались принять аналогичные правки в другом законопроекте, но тогда им не хватило голосов. На этот раз правку "протащили" через несвязанный законопроект №13157 об интегрированном предотвращении промышленного загрязнения.

Согласно принятому закону, вводится 10% экспортная пошлина на:

соевые бобы, измельченные или неизмельченные (код 1201 УКТ ВЭД);

семена рапса или кользы, измельченные или неизмельченные (код 1205 УКТ ВЭД).

Начиная с 2030 года, ставка пошлины будет ежегодно уменьшаться на 1 процентный пункт до достижения 5%. Средства от пошлины должны направляться в новосозданный Государственный фонд поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, законопроект о котором Кабмин обязан подать в течение трех месяцев.

В правках утверждается норма освобождения от пошлин сельскохозяйственных товаропроизводителей и кооперативов, экспортирующих собственно выращенную продукцию. На первый взгляд это выглядит справедливо — мелкие производители не страдают, а налоговое давление направляется на трейдеров.

Однако предложенное "освобождение" от пошлин для малых производителей – это в основном миф. Мелкие фермеры практически лишены возможности самостоятельно экспортировать продукцию из-за отсутствия налаженных каналов сбыта, сложности таможенных процедур и высоких логистических расходов.

Решение также может повлиять на отношения с Европейским Союзом. Главное юридическое управление Верховной Рады Украины высказало серьезные замечания относительно предложенных изменений. В своем заключении эксперты отметили несколько критических проблем, которые подвергают сомнению законность самого решения. В первую очередь это несоответствие поправок Соглашению об ассоциации с ЕС. Согласно статье 31 Соглашения, стороны не должны вводить пошлины на экспорт товаров. Более того, существующие пошлины должны постепенно отменяться в соответствии с утвержденным графиком. По рапсу ставки пошлины должны составлять лишь 1,8% на восьмой год, 0,9% на девятый и полностью отменяться на десятый год. Предложенные 10% кардинально противоречат этим обязательствам. Что касается сои, то она вообще отсутствует в графике, поскольку на нее никогда не вводилась экспортная пошлина.

Экономические последствия: кто выиграет, кто проиграет?

Введение экспортных пошлин неизбежно приведет к снижению закупочных цен на внутреннем рынке. Трейдеры, которые вынуждены будут платить 10% пошлины, будут компенсировать эти расходы из-за уменьшения цен, которые они будут предлагать фермерам.

Уменьшение закупочных цен неизбежно повлияет на рентабельность выращивания сои и рапса. Соответственно можно ожидать сокращения посевных площадей под этими культурами уже в следующем сезоне.

Главными бенефициарами новой пошлины станут крупные перерабатывающие предприятия. Снижение цен на сырье позволит им увеличить маржу или снизить стоимость готовой продукции, улучшив конкурентоспособность на внешних рынках.

Авторы законопроекта отмечают , что экспортная пошлина может принести в государственный бюджет 200—250 млн долларов в год при нынешних объемах экспорта сои (около 2,5 млн тонн) и рапса (700—800 тыс. тонн). При средней цене сои 420—450 долл./т и 480—520 долл./т, 10% пошлина даст примерно 105—115 млн долл. с сои и 35—42 млн долл. с рапса. Однако эти расчеты не учитывают возможное сокращение объемов производства и экспорта. По пессимистическому сценарию, реальные поступления могут оказаться на 30—40% ниже из-за уменьшения посевных площадей.

Исторические параллели: урок 2017 года

Аналогичную инициативу Украина уже реализовывала в 2017 году, когда было отменено возмещение НДС при экспорте соевых бобов для компаний, не являющихся производителями. Тогда декларируемой целью было стимулирование внутренней переработки. Результаты оказались катастрофическими: посевные площади под соей сократились на 20%, с 2,1 млн гектаров в 2015 году до 1,7 млн гектаров в 2018-м. Производство сои упало с 3,9 млн тонн до 3,3 млн тонн. При этом обещанного роста переработки не произошло — большинство заводов работали недозагруженными.

Негативные последствия заставили правительство отменить "соевые правки" уже в январе 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский лично поручил их отменить после общения с аграриями. Нынешние авторы инициативы утверждают, что на этот раз ситуация будет иной из-за освобождения производителей от пошлин. Однако экономическая логика остается неизменной: искусственное ограничение экспорта всегда приводит к понижению внутренних цен и потерь для производителей.

Введение экспортных пошлин происходит в неблагоприятное время для украинского агросектора. Соседние страны-конкуренты активно наращивают производство масличных культур. Румыния увеличила посевы сои на 15% за последние два года, Болгария – на 12%. На мировом рынке Украина конкурирует с Бразилией, Аргентиной и США — странами с мощной логистической инфраструктурой. Дополнительная пошлина может окончательно подорвать конкурентоспособность украинской сои. Особенно показателен пример Аргентины, которая в течение 2002—2015 годов применяла высокие экспортные пошлины на сою (до 35%). Результатом стала стагнация отрасли и утрата доли мирового рынка в пользу Бразилии.

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев утверждает , что против экспортных пошлин выступают крупные трейдеры, "заинтересованные в том, чтобы мы были сырьевым придатком". Он ссылается на успешный опыт с подсолнечным маслом, когда введение пошлин в 1999 году действительно стимулировало развитие переработки. Однако подсолнечное масло – это продукт массового потребления с широким внутренним рынком, тогда как соевый шрот и масло имеют узкоспециализированное применение и преимущественно экспортируются. Аграрные объединения и бизнес-ассоциации обвиняют в лоббировании правки крупные перерабатывающие компании, стремящиеся получить доступ к более дешевому сырью.

Соответственно, сокращение производства сои несет риски для продовольственной безопасности Украины. Она является главным источником растительного белка для производства комбикормов. Уменьшение производства может привести к удорожанию кормов и, соответственно, мяса и молочных продуктов. Кроме того, соя является важным элементом севооборота. Как бобовая культура, она обогащает почву азотом, что позволяет уменьшить использование минеральных удобрений при выращивании последующих культур. Сокращение посевов сои может отрицательно повлиять на плодородие почв.

Вместо искусственного ограничения экспорта существуют другие механизмы стимулирования переработки. Опыт других стран показывает, что наиболее эффективным является подход, объединяющий различные инструменты без ограничения экспорта сырья.

Среди мер, которые могут увеличить объемы внутренней переработки, можно отметить следующие:

Введение налоговых стимулов – снижение ставки налога на прибыль для перерабатывающих предприятий, использующих украинское сырье. Инфраструктурная поддержка – строительство современных элеваторов и логистических центров, которые позволят уменьшить потери при хранении и транспортировке. Технологическая модернизация – государственные программы поддержки внедрения современных технологий переработки, позволяющие получать продукцию высшего качества. Развитие внутреннего рынка – стимулирование переработки и потребления соевых продуктов. Поиск новых рынков для экспорта переработанной продукции.

Предыдущий опыт показывает, что подобные меры обычно оказывают противоположный эффект — вместо стимулирования переработки они угнетают производство сырья. Украина рискует повторить ошибки 2017 года, но в еще больших масштабах. Агросектор, который и так страдает от войны, логистических проблем и нехватки рабочей силы, получит дополнительный удар в виде искусственно заниженной рентабельности.

Вместо близоруких фискальных решений Украина нуждается в долгосрочной стратегии развития аграрной переработки, которая базировалась бы на стимулах, а не на ограничениях. Пока же власти выбирают путь наименьшего сопротивления, снова перекладывая основное бремя на малый и средний бизнес.