Рада уволила Шмыгаля и правительство: полный список уволенных министров (обновляется)

Перед голосованием за важные изменения в правительстве, народные избранники устроили драку у трибуны Верховной Рады

16 июля 2025 года во время заседания Верховной Рады состоялось голосование об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Кабинета Министров. 15 июля стало известно, что Шмигаль подал заявление об отставке.

"Телеграф" наблюдает за ходом событий в парламенте.

15:12 Верховная Рада приняла решение об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. "За" — 261 депутат, "против" — 0, "воздержались" — 4, "не голосовали" — 55.

До объявления нового состава правительства все министры остаются исполняющими обязанности. Как сообщил Алексей Гончаренко, в четверг, 17 июля, состоится назначение нового премьер-министра. После этого он уже внесет представление на назначение новых министров. Представление о министре обороны и министре иностранных дел вносит президент.

В 15:11 в Верховной Раде закончилось обсуждение решения — начинается голосование за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

С 14:50 в Раде начались выступления народных депутатов. К трибуне выходили Александр Колтунович (группа "Платформа за жизнь и мир"), Дмитрий Кисилевский (фракция "Слуга народа"), Сергей Рудык (группа "Партия "За будущее""), Ярослав Железняк (фракция "Голос"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность"), Сергей Власенко (фракция "Батьківщина").

14:51 Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что среди министров, явившихся на заседание, отсутствует глава Министерства единства Алексей Чернышев.

В 14:35 началась речь премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Во время своего выступления он поблагодарил Вооруженные силы Украины, президента Украины Владимира Зеленского, работников Кабинета Министров, руководителей ведомств, председателя и депутатов Верховной Рады Украины, украинского бизнеса, международных партнеров.

"Эти 5 лет были самыми сложными в нашей современной истории", — заявил Шмигаль.

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал первое фото состава пока действующего Кабинета Министров, которые пришли на заседание Верховной Рады.

Напомним, согласно закону Украины №279-VI, принятие Верховной Радой Украины решение об отставке Премьер-министра Украины влечет отставку всего состава Кабинета Министров Украины.

Среди министров, которые до объявления нового состава Кабмина станут исполняющими обязанности:

Юлия Свириденко – первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины;

– первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины; Алексей Кулеба – вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины;

– вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины; Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Украины;

– вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Украины; Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины;

– вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины; Алексей Чернышев – вице-премьер-министр Украины, министр национального единства Украины;

– вице-премьер-министр Украины, министр национального единства Украины; Олег Немчинов – министр Кабинета Министров Украины;

– министр Кабинета Министров Украины; Матвей Бедный – министр молодежи и спорта Украины;

– министр молодежи и спорта Украины; Герман Галущенко – министр энергетики Украины;

– министр энергетики Украины; Светлана Гринчук – министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

– министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины; Оксана Жолнович – министр социальной политики Украины;

– министр социальной политики Украины; Наталья Калмыкова – министр по делам ветеранов Украины;

– министр по делам ветеранов Украины; Игорь Клименко – министр внутренних дел Украины;

– министр внутренних дел Украины; Виталий Коваль – министр аграрной политики и продовольствия Украины;

– министр аграрной политики и продовольствия Украины; Оксен Лесовой – министр образования и науки Украины;

– министр образования и науки Украины; Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины;

– министр здравоохранения Украины; Сергей Марченко – министр финансов Украины;

– министр финансов Украины; Андрей Сибига – министр иностранных дел Украины;

– министр иностранных дел Украины; Герман Сметанин – министр по стратегическим отраслям промышленности Украины;

– министр по стратегическим отраслям промышленности Украины; Николай Точицкий – министр культуры и стратегических коммуникаций Украины;

– министр культуры и стратегических коммуникаций Украины; Рустем Умеров – министр обороны Украины.

Заметим, ряд изданий, в частности, "Украинская правда" писали, что часть министров сохранят свои должности уже в обновленном правительстве, вероятно, под руководством Юлии Свириденко. По информации СМИ, формирование нового Кабинета министров стало логическим продолжением политической конфигурации, заложенной решением президента отправить министра обороны Рустема Умерова послом в США. Его должность, по предварительной информации, получит Денис Шмигаль.

Под новую премьеру в Кабмине готовятся создать "экономического гиганта" — объединенное министерство экономики, сельского хозяйства и экологии, которое возглавит ее заместитель Алексей Соболев, еще один доверенный соратник Свириденко, должен возглавить евроинтеграционное направление пополнится министром Кабмина Константином Марьевичем — еще одним союзником нового руководителя исполнительной власти.

Свои должности сохранят министры, имеющие стабильную поддержку Офиса президента: Михаил Федоров (который может стать первым вице-премьером), Сергей Марченко (финансы), Виктор Ляшко (здравоохранение), Игорь Клименко (внутренние дела), Наталья Калмыкова (ветераны), Андрей Сибига (МИД) и Алексей Кулеба (восстановление).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что информация о возможном назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра вызвала оживленную реакцию в украинском обществе. Граждане активно обсуждают как саму кандидатуру Свириденко, так и потенциальную юридическую коллизию, связанную с процедурой назначения премьера во время военного положения.