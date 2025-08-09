Бригадный генерал Сергей Собко о кризисе военной культуры в ВСУ, который подтачивает боевую эффективность:

О необходимости повышения статуса боевых командиров

Украинская армия, противостоящая агрессору, переживает не только масштабные бои, но и глубокие трансформации внутри. Одной из самых заметных является молниеносный карьерный рост офицеров. Офицеры, встретившие 2022 год в звании "лейтенант", что символизирует начало офицерской службы, сегодня уже майоры или подполковники. 31-летние командиры корпусов, молодые командиры бригад, которые еще даже не перешли 30-летний рубеж, и юные комбаты — это новая реальность ВСУ.

Во времена большой войны, в том числе продолжающейся сейчас в Украине, высшей формой лидерства является лидерство на передовой. Однако сегодня в ВСУ сложилась парадоксальная ситуация: статус командира бригады или батальона — молодых офицеров, часто без достаточного жизненного и служебного опыта, но с невероятной выдержкой и практикой ежедневных решений, тех, кто несет непосредственную ответственность за жизнь людей и результаты боя, оказался ниже статуса офицеров. Это нелогично, ведь именно командир — вершина военной профессии.

Это создает не только моральную несправедливость, но и практические проблемы. Во-первых, талантливые офицеры избегают командных должностей, выбирая более престижные и безопасные штабные позиции. Результат — часто самые важные посты в армии занимают не самые лучшие офицеры. Во-вторых, командир, формально уступающий штабному офицеру, теряет авторитет не только среди личного состава, но и в собственных глазах. В-третьих, армия, где штабная работа престижнее командования, неизбежно деградирует как боевая сила, превращаясь в бюрократический аппарат.

Как результат, мы не всегда имеем лучших офицеров на должностях, которым доверяем жизнь наших сыновей и дочерей. Поэтому это не просто вопрос должностной иерархии или денежного довольствия. Это, в первую очередь, кризис военной культуры, который, если его не решить, подтачивает само сердце боевой эффективности.

Немного заглянем в прошлое. Исторически командиры боевых подразделений были олицетворением армии. Они творили победы и формировали армейскую традицию. Генерал Джордж С. Паттон, известный американский генерал времен Второй мировой войны, считал, что солдаты не воюют за страну, они воюют за командира. Командир на поле боя – это источник морального духа, главная фигура доверия.

В украинской истории аналогичные примеры. В освободительной борьбе 1917–1921 годов фигуры вроде Евгения Коновальца или Марка Безручко не были начальниками штабов, они были командирами, они вели людей в бой и поэтому стали национальными символами. Самые успешные наши комбриги сегодня — люди, которых знают не только в армии, но и в стране по именам. Это не просто фамилии, это символы.

К примеру, Наполеон лично отмечал командиров полков и бригад, показавших себя в бою. Большинство его "маршалов империи" начинали как боевые командиры низовых подразделений. Служба в штабе считалась этапом службы, а не карьерной целью. В Вермахте в годы Второй мировой войны командир батальона или полка имел более высокий статус, чем офицер дивизионного штаба. В Израильской армии, одной из самых боеспособных армий мира, командиры боевых подразделений, особенно батальонов и бригад, оказывают огромное влияние, даже политическое. Опыт командования в бою обязателен для дальнейшего продвижения по службе. Многие премьер-министры Израиля были командирами боевых частей. В ВС Великобритании командиром батальона является подполковник, начальником штаба бригады обычно майор, который в будущем может стать командиром батальона, ну а комбриг полковник. Там командир всегда выше статуса офицера штаба с таким же военным званием.

Какие же варианты у нас есть? Во-первых, мы должны убедиться, что на командирские должности назначены действительно наши лучшие офицеры. Здесь, возможно, придется кого-то назначить из нынешнего высшего штабного поста на нынешний низший, но командирский. Почему это важно? Потому что сейчас на командирских должностях у нас не всегда самые лучшие.

Во-вторых, следует ввести принцип боевого приоритета. Это когда командир боевого подразделения или воинской части всегда имеет более высокий статус штабного офицера того же уровня (звания). Командир батальона — выше начальника штаба бригады, командир бригады — выше начальника штаба корпуса.

В третьих, должна быть дифференциация вознаграждений. Денежное обеспечение командиров должно быть выше, чем оно сейчас, нужно сделать доплату за реальную ответственность и риск. Командир батальона или бригады должен получать на 30–50% больше штабного офицера эквивалентного звания. Также командир бригады и батальона и его семья должны забыть о проблеме аренды жилья. Командиры и их семьи должны иметь достойное жилье сразу, а не через 25 лет службы.

Четвертое касается карьерного роста. Продвижение на генеральские должности должно быть практически невозможно без успешного командования боевыми частями уровня батальона и бригады.

Таким образом, нынешняя война дает возможность провести назревшие изменения во многих сферах. Повышение статуса боевых командиров является важным изменением. Молодые командиры, получившие опыт в бою, должны стать основой новой военной элиты — элиты, которая ценит результат сверх процесса, инициативу сверх субординации, лидерство сверх администрирования.

Повышение статуса командиров бригад и батальонов – это не просто вопрос справедливости или мотивации. Это стратегическая необходимость, от которой зависит эффективность украинской армии не только сегодня, но и в следующих десятилетиях.

История учит: армии, ценящие командиров боевых подразделений и частей, побеждают в войнах. Армии, предпочитающие штабную работу, проигрывают их. У нас есть выбор — воспользоваться опытом победителей или повторить ошибки проигравших.

Источник: Facebook Сергей Собко