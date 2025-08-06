Копируем россиян? Генерал Апостол рассказал, почему ВСУ переходят на корпусную систему

Теперь линию фронта будет держать корпус, а не бригада

Переход ВСУ с бригадной на корпусную систему — это необходимый процесс, который помогает координировать действия воинских частей и повышает качество управления ими. Российские оккупанты поняли это раньше и запустили такой процесс еще три года назад.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командующий ДШВ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он объяснил, почему ВСУ вступили в этот долгий и сложный процесс

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Он рассказал, что раньше под управлением временных органов (ОВУ) объединяли разные подразделения, поэтому командовать приходилось не своими подразделениями.

— Ты не понимаешь их реальные настроения, способности. И это создавало определенную дискоординацию. Теперь линию фронта будет держать корпус, в подчинении которого будет свой комплект войск, свои командиры. Это должно повысить качество управления, — говорит бригадный генерал.

Он подчеркнул, что россияне в ходе боевых действий провели реформы в оккупационной армии и сделали это достаточно быстро.

— В 2022-м получили по сусалам, увидели неэффективность управления собственной армией и пошли на создание дивизий и армий. С 2023 года мы увидели результаты, — говорит командующий ДШВ.

По его словам, у россиян смена системы управления тоже длилась какое-то время.

— Следует понимать, что мы исходим из собственных ресурсов и возможностей. Надо было найти командиров соответствующего звена, затем подобрать руководителей в структурные подразделения, создать органы управления, подразделения — обеспечить их, научить. Это долгий и сложный процесс. Но он уже заканчивается, осталось уладить и набраться опыта, — подытожил Олег Апостол.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" главную задачу десантников.