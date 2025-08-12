Ставка на контрактников сработала. Каким будет "план Б" Путина в Украине

Кремль хочет закончить войну на своих условиях

Хозяин Кремля Владимир Путин через два-три месяца поймет, что его надежды на скорое падение ВСУ и развал украинского фронта не осуществятся, после чего он задействует "план Б". Таким образом, он повторит действия агрессора в феврале 2022 года.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политолог, бывший вице-губернатор Краснодарского края РФ Михаил Савва. Он объяснил, включает ли этот план масштабную мобилизацию в РФ.

По его словам, если украинский фронт не свалится, Кремль планирует новое вторжение из Беларуси, где началась подготовка к т.н. "учений".

— Мы помним, что в феврале 2022 года подготовка наступления также начиналась с этих якобы "учений" на территории Беларуси. Возможно, это действительно просто такие учения, которые должны в очередной раз напугать Запад. Но, возможно, это концентрация российских войск на случай "плана Б". Они действительно долго не смогут вести эту войну. И, соответственно, планируют ее закончить, но закончить на своих условиях, — подчеркнул политолог.

По его мнению, в ближайшее время в РФ не готовы к масштабной и серьезной мобилизации.

— Им это не нужно. Идея привлечения контрактников за большие деньги сработала. У РФ ухудшается экономическое положение, но именно это играет на руку Кремлю: в такой ситуации становится больше желающих подписать контракт и пойти на эту войну. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время можно ожидать мобилизации в РФ, — подытожил Михаил Савва.

