Нужно готовиться к следующей войне": военный взбудоражил украинцев заявлением

Часть украинцев считает, что лучше сохранить людей, чем километры, другие категорически против уступок России

В ходе встречи Дональда Трампа и Владимира Путина могут быть обсуждены территориальные уступки Украины. Сообщается, что речь может идти о Донецкой области.

Известный военный и автор телеграмм-канала "Говорят Снайпер" Станислав Бунятов (позывной "Осман") считает, что продолжается "прогрев общества" до подобного шага. Он отмечает, что "адекватные" понимают, что вернуть территории быстро не удастся, что означает подготовку к следующей войне.

Общество прогревают до территориальных уступок, но я не понимаю зачем. Адекватные и так отдают себе отчет, что за одно мероприятие территории мы не вернем, поэтому нужно готовиться к следующей войне.

За одно мероприятие территории мы не вернем, поэтому нужно готовиться к следующей войне Станислав Бунятов позывной «Осман»

Сообщение Бунятова в Телеграмме

Украинцы, комментируя военные слова, разделились в мыслях. Часть украинцев отметила, что прогрева не видят, ведь очевидно, что уступки Украины на руку только России.

Комментаторы подчеркивают: Россия всегда возвращается с войной, приводя в пример войну в Чечне. Также смотрят и в будущее, отмечая, что Украине поможет вернуть территории только развал РФ.

Часть комментаторов напомнила, что эти территории — дома, где живут украинцы. А Путин не остановится, пока не дойдет до Днепра, среди лакомых кусков для него города Харьков и Днепр.

Вспоминают недобрым словом и президента США Дональда Трампа, в частности, за его популистические попытки казаться "миротворцем".

В то же время, есть и противоположное мнение. Она звучит не только в комментариях, но и на улицах, что лучше не "хранить километры", а людей.

В других группах в Телеграмме, где распространили сообщение "Атамана", комментарии чаще встречаются неодобрительные. Комментаторы утверждают, что если военные придут к власти, Украина будет только воевать, а украинцы только откроют границу — убегут, а сейчас уже живут на грани бедности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы думают о перспективах переговоров Трампа и Путина. Владимир Зеленский уже, к слову, ответил по поводу претензий России на Донецкую область.