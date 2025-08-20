Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров заявил, что Кремль вынужден выдавать себя за сторонника мира из-за непредсказуемой политики Трампа

Оправдались самые плохие подозрения Кремля.

Трамп безудержен в своем стремлении к Нобелевской премии "за мир" и ради нее готов не только испепелить полпланеты, но даже отменить три партии в гольф.

Так что дольчевитая Путина завершилась. Время блаженного пацанства и разводки на "печенегах" кончилось. Ему придется встать с приседания.

Настало время большого путинского юления. Старому чекисту придется мобилизовать всю свою скользкость.

Ему теперь придется изображать приверженность такому ненавистному ему "миру".

Для Кремля мир смертелен, он дышит только войной.

Но начальство в Вашингтоне раздражать нельзя, потому что беда по имени Трамп может разозлиться и просто прислать в Москву "котиков".

Собянин и Мишустин встретят их хлебом-солью и подскажут дорогу к бункеру.

"Котики" быстро пришлепнут Путина со всеми его патрушевыми и кириенками, а Дугина передадут таксидермистам.

(Александра Гельевича подождала витрина в музее Природной истории. Там он по праву займет место "недостающего звена", рядом с австралопитеком).

Риск велик, поэтому, максимально наращивая войну, Путину придется вовсю кривляться "за мир".

Все на ушах: у Соловьева-Скабеева "отходят воды". За границами вибрирует Латынина. Зашевелился челюстью Лавров. В бой бросили даже любимую обезьяну – Собчак.

Пока демонстрация миролюбия выходит "не очень".

Источник: Telegram-канал Александра Невзорова.