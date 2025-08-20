Политолог и журналист проанализировали возможную встречу президента России и Украины

СМИ сообщают, что Путин не готов встречаться с Зеленским. Более того, он и не обещал такого. Что логично. С точки зрения пропаганды Кремль много сил потратил на заявление про нелигитимность Зеленского (некоторые наши по политическим соображениям активно подыграли). И что теперь? Утереться и встретиться?

И ладно бы пропаганда, там верные слуги быстро донесут до населения с памятью рыбок новые тезисы. Что на встрече делать? Зеленский путина с его требованиями точно пошлет подальше и предложит, как рабочий вариант, перемирие по ЛБЗ (линия фронта, кому привычнее так). Что логично будет поддержано Трампом и европейскими лидерами. И что делать бункерному? Соглашаться? Он не хочет. Послать в ответ? Трамп скажет – не хочет мира. Бесконечно затягивать разговор? Не царское это дело, на переговоры, как на работу ездить. А жить оставшиеся дни как?

Так что будут повышать градус, в смысле уровень представительства на переговорах без путина. Вместо Мединского пришлют Медведева или Лаврова. С основной задачей тянуть время они справятся. Но как быть с тем, что Трамп уверен в согласии путина на встречу? Если это Уиткофф довел президенту неточную информацию – будет страшно наказан. Если путин сам пообещал – тем хуже для него. И лучше для всех…

Источник — Кирилл Сазонов в Фейсбуке.