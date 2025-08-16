Эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко объяснил значение аляскинской встречи через призму переговоров

Нам понадобятся два инструмента для оценки аляскинской (алясковой?) встречи. И это — не разговоры о красных дорожках или неизбежном членстве Украины в НАТО — последних, кстати, сильно не хватало среди утренней аналитики, куда они девались?

Первый инструмент – это теория переговоров. Встреча требовалась Трампу не для того, чтобы заниматься российско-украинской войной, а чтобы понять, насколько можно иметь дело с Россией.

Поэтому он пошел на уступки по второстепенным/символическим вопросам для достижения главных целей. Достиг ли он их или нет, будет понятно позже, но продолжение войны вовсе не означает, что переговоры провалились.

Второй инструмент — стратегия хеджирования. Это такая стратегия, которая, в отличие от балансирования и присоединения к сильнейшему, предусматривает открытый диалог с двумя полюсами силы, избегание долгосрочных обязательств и гибкость. Все это эксплуатирует неопределенность, и в нашей версии было известно как многовекторность.

Мы свою многовекторность до ума довести не смогли по разным причинам; а Путин пытается построить свою версию. Ему нужна была любая встреча с Трампом, а открытый диалог, хоть по каким вопросам — еще лучше.

Все остальное, включая дорожки, братские народы, гарантии безопасности для Украины и прочих печенегов — это просто бла-бла-бла, чтоб было что обсужать в соцсетях и газетах.

Источник: Facebook-страница Николая Капитоненко.