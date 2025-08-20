Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров заявив, що Кремль змушений видавати себе за прихильника миру через непередбачувану політику Трампа

Виправдалися найгірші підозри Кремля.

Трамп нестримний у своєму прагненні до Нобелівської премії "за мир" і заради неї готовий не тільки спопелити півпланети, але навіть скасувати три партії в гольф.

Тож дольчевіта Путіна завершилася. Час блаженного пацанства і розводки на "печенігах" скінчився. Йому доведеться встати з присідання.

Настав час великого путінського викручування. Старому чекісту доведеться мобілізувати всю свою слизькість.

Йому тепер доведеться зображати прихильність до такого ненависного йому "миру".

Для Кремля мир — смертельний, він дихає тільки війною.

Але начальство у Вашингтоні дратувати не можна, бо лихо на ім'я Трамп може розлютитися і просто надіслати до Москви "котиків".

Собянін і Мішустін зустрінуть їх хлібом-сіллю і підкажуть дорогу до бункера.

"Котики" швидко пришльопнуть Путіна з усіма його патрушевими і кирієнками, а Дугіна передадуть таксидермістам.

(Олександра Гельєвича зачекала вітрина в музеї Природної історії. Там він по праву займе місце "відсутньої ланки", поруч з австралопітеком).

Ризик великий, тому, максимально нарощуючи війну, Путіну доведеться щосили кривлятися "за мир".

Все на вухах: у Соловйова-Скабеєва "відходять води". За кордонами вібрує Латиніна. Заворушився щелепою Лавров. У бій кинули навіть улюблену мавпу — Собчак.

Поки демонстрація миролюбності виходить "не дуже".

Джерело: Telegram-канал Олександра Невзорова.