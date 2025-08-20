Рус

Дольчевіта Путіна закінчилась, але для Кремля мир смертельний - Олександр Невзоров

Олександр Невзоров
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото росЗМІ

Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров заявив, що Кремль змушений видавати себе за прихильника миру через непередбачувану політику Трампа

Виправдалися найгірші підозри Кремля.

Трамп нестримний у своєму прагненні до Нобелівської премії "за мир" і заради неї готовий не тільки спопелити півпланети, але навіть скасувати три партії в гольф.

Тож дольчевіта Путіна завершилася. Час блаженного пацанства і розводки на "печенігах" скінчився. Йому доведеться встати з присідання.

Настав час великого путінського викручування. Старому чекісту доведеться мобілізувати всю свою слизькість.

Йому тепер доведеться зображати прихильність до такого ненависного йому "миру".

Для Кремля мир — смертельний, він дихає тільки війною.

Але начальство у Вашингтоні дратувати не можна, бо лихо на ім'я Трамп може розлютитися і просто надіслати до Москви "котиків".

Собянін і Мішустін зустрінуть їх хлібом-сіллю і підкажуть дорогу до бункера.

"Котики" швидко пришльопнуть Путіна з усіма його патрушевими і кирієнками, а Дугіна передадуть таксидермістам.

(Олександра Гельєвича зачекала вітрина в музеї Природної історії. Там він по праву займе місце "відсутньої ланки", поруч з австралопітеком).

Ризик великий, тому, максимально нарощуючи війну, Путіну доведеться щосили кривлятися "за мир".

Все на вухах: у Соловйова-Скабеєва "відходять води". За кордонами вібрує Латиніна. Заворушився щелепою Лавров. У бій кинули навіть улюблену мавпу — Собчак.

Поки демонстрація миролюбності виходить "не дуже".

Джерело: Telegram-канал Олександра Невзорова.

