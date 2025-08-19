Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин о

Русские ожидаемо начали с затягивания времени — Ушаков уже заявил, что "обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон".

Понимаете, да?

Тема повышения уровней в делегациях — это такая, как бы, возможность, которую нужно еще изучить, точнее не нужно, а следовало бы, и это, на самом деле, вообще пока что идея, и эта самая идея, она это самое, пока что только обсуждается.

Да, несомненно, политика — это искусство отмывать дочиста самой грязной водой (с), но в случае с Кремлем это буквально полоскание туда и обратно в смеси *овна, блевоты и крови.

Я отмечу только следующее: в последнее время во всем этом цирке масок и кривляний стала как-то до неприличия часто звучать тема территорий — мол, не пять областей, а две, мол, согласен, но не согласен, мол, Зеленский согласится, но не согласится и т. д.

Напомню, Путина не волнуют территории как таковые.

То, что Россия занимает пространства на юге Украины, для Путина — это просто технический процесс самой войны, та самая "движуха".

Путину вообще не интересны какие-то ДНР и ЛНР (были бы интересны, проложили бы туда воду уже давно), его не волнуют разрушенные села и выжженная земля.

Его интересует сама Украина, вся, полностью.

В каком именно формате — вопрос уже технический: марионеточное правительство ли, военная оккупационная администрация ли, четко пророссийское правительство ли, раздробленность на много "Украин" по Суркову ли — не суть.

Суть — чтобы она не была независимой и суверенной.

Чтобы в Киеве мог свободно и официально быть офис ФСБ и русские службы чувствовали себя в Украине как дома, и никакие решения государственного и экономического порядка не предпринимались без ведома и без одобрения Москвы.

Вот это главное, центральное, основа стратегии Путина и Кремля, их приложение усилий, их план — краткосрочный и долгосрочный.

Именно поэтому Зеленский так настаивает на гарантиях безопасности, потому что Киев прекрасно знает, что дело и речь не про территории.

Мне кажется, всем нам тоже важно это не забывать и не терять с этого свой фокус.

Источник: Telegram-канал Игаль Левин