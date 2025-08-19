Цирк масок и кривляний. Путина не волнуют территории, и Киев это прекрасно знает - Игаль Левин
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин о
Русские ожидаемо начали с затягивания времени — Ушаков уже заявил, что "обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон".
Понимаете, да?
Тема повышения уровней в делегациях — это такая, как бы, возможность, которую нужно еще изучить, точнее не нужно, а следовало бы, и это, на самом деле, вообще пока что идея, и эта самая идея, она это самое, пока что только обсуждается.
Да, несомненно, политика — это искусство отмывать дочиста самой грязной водой (с), но в случае с Кремлем это буквально полоскание туда и обратно в смеси *овна, блевоты и крови.
Я отмечу только следующее: в последнее время во всем этом цирке масок и кривляний стала как-то до неприличия часто звучать тема территорий — мол, не пять областей, а две, мол, согласен, но не согласен, мол, Зеленский согласится, но не согласится и т. д.
Напомню, Путина не волнуют территории как таковые.
То, что Россия занимает пространства на юге Украины, для Путина — это просто технический процесс самой войны, та самая "движуха".
Путину вообще не интересны какие-то ДНР и ЛНР (были бы интересны, проложили бы туда воду уже давно), его не волнуют разрушенные села и выжженная земля.
Его интересует сама Украина, вся, полностью.
В каком именно формате — вопрос уже технический: марионеточное правительство ли, военная оккупационная администрация ли, четко пророссийское правительство ли, раздробленность на много "Украин" по Суркову ли — не суть.
Суть — чтобы она не была независимой и суверенной.
Чтобы в Киеве мог свободно и официально быть офис ФСБ и русские службы чувствовали себя в Украине как дома, и никакие решения государственного и экономического порядка не предпринимались без ведома и без одобрения Москвы.
Вот это главное, центральное, основа стратегии Путина и Кремля, их приложение усилий, их план — краткосрочный и долгосрочный.
Именно поэтому Зеленский так настаивает на гарантиях безопасности, потому что Киев прекрасно знает, что дело и речь не про территории.
Мне кажется, всем нам тоже важно это не забывать и не терять с этого свой фокус.
Источник: Telegram-канал Игаль Левин
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.