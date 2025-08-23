Сами же россияне с восхищением и упоением рассказывают об этом пропагандистском экстазе КНДР.

Ким Чен Ын показательно унизил Путина…

Да, это гипертрофированная форма карго-культа, да, это пропагандистская показуха, но не прошло и года как северокорейские войска приняли участие в боях в Курской области, как Ким Чен Ын это не просто признал, но и восхвалил.

Кич Чен Ын встретил лично гробы с погибшими северокорейскими военными. Не все конечно, гробов куда больше, в сотни раз больше, но – когда путин встречал гробы с его будущей "элитой" страны?

Ким Чен Ын встречался с офицерами, принимавшими участие в операции, солдатами и семьями погибших. При этом при встрече с семьями погибших они не сдерживали эмоций, пускали слезу, опять-таки – напоказ, в КНДР вообще эмоции это отдельное искусство позерства, но всё это было. Семья погибшего не может радоваться и дюжину раз подряд говорить диктатору, отправившему их кормильца на верную смерть: "Спасибо!" Поэтому, в этом эмоциональном плане, пропаганда Северной Кореи оказалась более искренней, нежели российская – сдох Максим, ну и… Спасибо вам за это, Владимир Владимирович!

Ну и самое главное. Когда Путин признал, что это российские войска оккупировали Крым? Что они в Донецкой и Луганской областях? Ким Чен Ын намного раньше и куда пафоснее признал присутствие своих войск в Курской области.

Всё вышеизложенное никоим образом не должно вас вводить в заблуждение, в некоем оправдательном окрасе представлять диктатора и тирана Ким Чен Ына, заслуживающего виселицы, но стоит признать — у него яйца оказались из куда более крепкого сплава, чем у путина, у которого тех вообще может и не быть.

Ну и если кто-то смотрел ролик, показанный по центральному телевиденью КНДР об участии северокорейских военных в Курской операции, то невооружённым взглядом видно, что в нём говорится о том, как Северная Корея спасала Россию… Дожились. Генсеки СССР, всегда относившиеся к КНДР не как к младшему брату, а как к голодному, босоногому, грязному беспризорнику с улицы, крутятся волчком в своих гробах от осознания, куда их привёл Путин.

Самое забавное в этой истории то, что сами же россияне с восхищением и упоением сейчас рассказывают об этом пропагандистском экстазе КНДР. Интересно, многие ли осознают при этом, насколько они унижены и ничтожны?

