Мужчина был под следствием СБУ, а затем вернулся в Россию после обмена пленными

Кирилл Вышинский, известный как пропагандист и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", скончался в Москве. На 59-м году он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Об этом пишут росСМИ. Мужчина родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске (ныне – Днепр), получил филологическое образование и начал карьеру как учитель русского языка и литературы.

Чем запомнился пропагандист

В журналистику Вышинский вошел в 1996 году, работая шеф-редактором на 11 канале в Днепропетровске. С 1999 по 2006 год он работал на ICTV как редактор и телеведущий, возглавлял службу информации и программу "Подробно", а также вел собственную программу "На самом деле". В 2006 году перешел во ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), став собкором в Киеве. После государственного переворота в Украине в 2014 году возглавил агентство "РИА Новости-Украина", позже вошедшее в состав медиагруппы "Россия сегодня".

Кирилл Вышинский

В сентябре 2015 получил российское гражданство, сохранив при этом украинское. В мае 2018 года Вышинского задержали сотрудники СБУ по обвинению в государственной измене, он провел в следственных изоляторах 470 дней. 7 сентября 2019 года был освобожден в рамках обмена "35 на 35" между Украиной и Россией. После этого Вышинский получил должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня" и продолжил пропагандистскую деятельность.

Среди его проектов был документальный сериал "Люди Донбасса", в котором Вышинский подавал войну на востоке Украины в соответствии с кремлевской позицией. Сериал состоял из восьми серий и включал беседы с местными жителями, которых он делил на "экстремалов", социальных специалистов и аналитиков.

Кадр из сериала "Люди Донбасса"

Весной 2014 года Вышинский работал в Крыму, где вместе с подконтрольными ему журналистами создавал материалы, оправдывавшие аннексию полуострова Россией. За эту деятельность он получил от президента РФ закрытую награду "За возвращение Крыма", а также медаль ордена "За заслуги перед отечеством" за "объективное освещение событий в Крыму".

В течение карьеры пропагандист возглавлял аналитические и публицистические материалы для сайта "РИА Новости", являлся главным редактором "Радио Sputnik", автором программ на ВГТРК и занимался вопросами регулирования иностранных интернет-платформ в России. Он также стал лауреатом государственных наград РФ в сфере медиа и автором книги "Жил напротив тюрьмы", посвященной времени, проведенному под арестом в Украине.

Вышинский подчинялся российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, с которым он познакомился и начал сотрудничать еще во время работы Киселева на канале ICTV. До момента смерти 23 августа 2025 года предатель оставался руководителем медиагруппы "Россия сегодня", создавая аналитические и пророссийские материалы для местных СМИ.

