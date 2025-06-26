Действительно ли Ким Чен Ын набирает армию для Путина: эксперты объяснили, что происходит в КНДР сейчас

Может ли повториться сценарий в прошлом году, "Телеграф" узнал у экспертов

Южнокорейская разведка сообщила, что КНДР может снова перебросить свои войска в Россию для участия в войне против Украины, и это может произойти в ближайшие два месяца. Кроме того, Пхеньян продолжает поставлять Москве артиллерийские боеприпасы в обмен на техническую помощь.

"Телеграф" спросил экспертов, есть ли признаки того, что снова готовится такое масштабное привлечение северокорейских военных к боевым действиям в Украине, как это было в ноябре 2024 года.

Что говорят эксперты

Руководитель общества "Украина — КНДР", автор книги "Северная Корея на человеческом языке" Николай Полищук говорит: "Пока по войскам ничего не слышно. Что касается военно-технического сотрудничества, то оно расширяется и в объемах, и по формам. Здесь и строительство новых военных заводов в КНДР, и попытки их привлечь к себе производство дронов, и отправка студентов в ведущие российские вузы".

Эксперт также отмечает, что в самой Северной Корее произошли политические изменения: "Очевидно, что с нашей войной там появились и "ястребы", которые не прочь напасть на Юг. Непонятно, насколько они влиятельны. Ну и еще, вся страна готовится к празднованию 80-летия Трудовой партии в октябре. Думаю, что они к тому дню что-то да и посвятят".

Восходовед Артур Харитонов ответил: "На Корейском полуострове многое происходит. Чего-то особенного, связанного с перемещением войск КНДР, пока не замечено".

Ким Чен Ын во время осмотра армии

Эксперт из азиатско-тихоокеанского региона аналитического центра Adastra и автор Telegram-канала "Пхеньянская Правда" Антон Ганоцкий, подтверждает: "В целом такого ничего нет. КНДР перебрасывает войска, укрепляет демилитаризованную зону, однако это обычное дело".

В то же время Ганоцкий обращает внимание, что Пхеньян продолжает помогать Москве: "Из особого, что можно отметить, в Северной Корее сейчас активно строятся разные заводы. Официально — это промышленные, пищевые предприятия, но на самом деле там производят оружие, боеприпасы. А таких каких-то шагов к угрозам Южной Корее пока нет, да и смысла особого нет, потому что теперь в Южной Корее появился более лояльный к КНДР президент".

Впрочем, по данным южнокорейской разведки, недавний визит секретаря Совбеза РФ Шойгу в Пхеньян был связан с просьбой Москвы о военной помощи. КНДР уже начала набор солдат для отправки в Россию, чтобы помочь армии РФ в новом масштабном наступлении в Украину, которое планируется в июле-августе. В Курскую область КНДР отправит 1000 саперов и 5 тысяч военных строителей.

Южнокорейская разведка утверждает, что Северная Корея уже предоставила РФ более 10 миллионов артиллерийских снарядов, ракет и дальнобойное оружие. В ответ Пхеньян получает деньги, инвестиции и техническую поддержку, в том числе помощь по запускам спутников и ракетному наведению.

Как происходила последняя встреча Путина с Ким Чен Ином

Встреча Путина с Ким Чен Ином, фото Getty Imades

19 июня 2024 года Владимир Путин посетил Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ином и подписал "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Соглашение предусматривало взаимную военную помощь в случае нападения на любую из сторон. В ходе переговоров Россия пообещала предоставить Северной Корее спутниковые технологии, а КНДР обязалась поставлять артиллерийские снаряды и предоставить военную поддержку в войне против Украины.

Путин на встрече с Ким Чен Ином, фото Getty Images

В ноябре 2024 года, пять месяцев спустя после подписания соглашения, около 11 тысяч северокорейских солдат прибыли в Курскую область для поддержки российских сил и попыток вернуть территорию, которую захватили украинские войска во время летнего наступления на Курщину.

Ким Чен Ын и Владимир Путин, фото Getty Images

Первые бои между украинскими и северокорейскими войсками прошли в начале ноября. В течение зимы российско-северокорейские силы сумели вернуть около половины территории в Курской области, но понесли значительные потери. Северокорейские подразделения особенно понесли потери в живой силе. Из 15 тысяч северокорейских солдат, привлеченных в войне, потери составляют 4,7 тысячи солдат ранеными и убитыми (т.е. каждый третий), среди них — 600 погибших.

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