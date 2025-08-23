Самі ж росіяни із захопленням та захопленням розповідають про цей пропагандистський екстаз КНДР.

Кім Чен Ин показово принизив Путіна…

Так, це гіпертрофована форма карго-культу, так, це пропагандистська показуха, але не минуло й року як північнокорейські війська взяли участь у боях у Курській області, як Кім Чен Ин це не просто визнав, а й вихваляв.

Кіч Чен Ин зустрів особисто труни з загиблими північнокорейськими військовими. Не все звичайно, трун куди більше, в сотні разів більше, але коли Путін зустрічав труни з його майбутньою "елітою" країни?

Кім Чен Ин зустрічався з офіцерами, які брали участь в операції, солдатами та сім’ями загиблих. При цьому під час зустрічі з сім’ями загиблих вони не стримували емоцій, пускали сльозу, знову ж таки – напоказ, у КНДР взагалі емоції – це окреме мистецтво позерства, але все це було. Сім’я загиблого не може радіти і дюжину разів поспіль говорити диктатору, який відправив їх годувальника на вірну смерть: "Дякую!" Тому, в цьому емоційному плані, пропаганда Північної Кореї виявилася більш щирою, ніж російська – здох Максим, та й… Дякую вам за це, Володимире Володимировичу!

Та й найголовніше. Коли Путін визнав, що це російські війська окупували Крим? Що вони у Донецькій та Луганській областях? Кім Чен Ин набагато раніше і куди пафосніше визнав присутність своїх військ у Курській області.

Все вищевикладене жодним чином не повинно вас вводити в оману, в якомусь виправдувальному забарвленні представляти диктатора і тирана Кім Чен Ына, який заслуговує на шибениці, але варто визнати — у нього яйця виявилися з куди міцнішого сплаву, ніж у путіна, у якого тих взагалі може і не бути.

Ну і якщо хтось дивився ролик, показаний центральним телебаченням КНДР про участь північнокорейських військових у Курській операції, то неозброєним поглядом видно, що в ньому йдеться про те, як Північна Корея рятувала Росію... Дожилися. Генсеки СРСР, які завжди ставилися до КНДР не як до молодшого брата, а як до голодного, босоногого, брудного безпритульника з вулиці, крутяться дзиґою у своїх трунах від усвідомлення, куди їх привів Путін.

Найцікавіше в цій історії те, що самі ж росіяни із захопленням і захопленням зараз розповідають про цей пропагандистський екстаз КНДР. Цікаво, чи багато хто усвідомлює при цьому, наскільки вони принижені та нікчемні?

Джерело — Telegram Олександра Коваленка.