Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко о том, как Россия окончательно теряет экономическую и политическую самостоятельность, становясь сырьевым придатком Китая.

Россия цементирует свою политическую и экономическую зависимость от Китая. Путин окончательно угробил дело Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева, которые в страшном сне не могли представить вассальный статус Москвы по отношению к Пекину.

"Газпром" подписал обязательное соглашение с Китаем о строительстве газопровода Power of Siberia-2 через Монголию. Для Москвы это представляется как "стратегический прорыв", но на самом деле это еще один шаг в сторону полной зависимости от Пекина.

Сегодня РФ уже качает газ в Китай из-за Power of Siberia с проектной мощностью 38 млрд кубов ежегодно. С 2027 года еще один маршрут — так называемый "Дальний Восток" — прибавит еще 10 млрд. Теперь же — новый проект, окончательно цементирующий роль РФ как сырьевого придатка.

Цифры звучат масштабно, но их смысл прост: Европа больше не является ориентацией. Санкции отрезали Кремль от главного рынка. Китай использует это по полной — диктует дешевую цену, условия и сроки, заставляя Москву подписывать соглашения, которые превращают ее в придаток.

В итоге РФ становится полностью зависимой от воли Пекина. Китай же укрепляет свою геополитическую позицию, контролируя еще один критически важный рычаг.

Источник: Telegram Андрея Коваленко