Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко про те, як Росія остаточно втрачає економічну та політичну самостійність, стаючи сировинним придатком Китаю

Росія цементує свою політичну та економічну залежність від Китаю. Путін остаточно угробив справу Леніна, Сталіна, Хрущова та Брежнєва, які в страшному сні не могли уявити васальний статус Москви відносно до Пекіну.

"Газпром" підписав обов’язкову угоду з Китаєм про будівництво газогону Power of Siberia-2 через Монголію. Для Москви це подається як "стратегічний прорив", але насправді — це ще один крок у бік повної залежності від Пекіна.

Сьогодні РФ вже качає газ у Китай через Power of Siberia з проєктною потужністю 38 млрд кубів щороку. З 2027 року ще один маршрут — так званий "Далекий Схід" — додасть ще 10 млрд. Тепер же — новий проєкт, який остаточно цементує роль РФ як сировинного придатка.

Цифри звучать масштабно, але їхній сенс простий: Європа більше не є орієнтацією. Санкції відрізали Кремль від головного ринку. Китай використовує це на повну — диктує дешеву ціну, умови та строки, змушуючи Москву підписувати угоди, які перетворюють її на придаток.

У підсумку РФ стає повністю залежною від волі Пекіна. А Китай зміцнює свою геополітичну позицію, контролюючи ще один критично важливий важіль.

Джерело: Telegram Андрія Коваленка