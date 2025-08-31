Даже "каблуки" не помогли: Путин оказался почти самым маленьким из гостей Си Цзиньпина (видео)

Путин останется в Китае минимум до 3 сентября

В китайском городе Тяньцзинь начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для участия в мероприятиях прибыл и Владимир Путин.

Ожидается, что там ему удастся поговорить с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди об итогах встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. Однако на кадрах с места событий видно, что ему там не очень комфортно.

В частности в сети обратили внимание на то, что даже с учетом его "каблуков", Путин выглядит одним из самых низких на встрече.

Нервозность Путина заметна и по странным подергиваниям. Например, в один момент он "заметил", что рядом стоит президент Таджикистана Эмомали Рахмон и почему-то решил пожать тому руку. Рахмон был заметно удивлен, хотя и пытался вести себя согласно протоколу.

Впрочем, как обратили внимание азербайджанские журналисты, организаторы мероприятия показали, что не очень рады Путину сразу же после его прибытия. Они сравнили прием президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана с приемом главы Кремля, отметив, что Пекин наглядно показывает, кого видит стратегическим партнером, а кого "обременительным гостем, которого лучше скорее проводить".

Как сообщалось ранее, Китай готовит масштабный военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. На нем он продемонстрирует свои новейшие образцы вооружений, которые способны нанести удар по США.