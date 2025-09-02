Путин, Си и Моди сделали "трогательное" совместное фото: пора ли напрячься США — Washington Post

Индия, Китай и Россия передают "привет" США

Глава Китая Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и Владимир Путин на саммите ШОС послали "мощный сигнал" для США. На встрече не было принято никаких практических шагов, однако она была "преисполнена символизма".

Об этом говорится в материале The Washington Post. Отмечается, что мягкая политика президента США Дональда Трампа в отношении России никак не отдалила ее от Китая, а жесткие меры против Индии наоборот толкнули ее на сближение с Пекином.

С 2020 года китайско-индийские отношения были практически замороженными после столкновений на спорном участке границы. Однако теперь страны сближаются, возобновляется прямое авиасообщение, а Моди впервые за семь лет приезжает в Пекин.

Индийские аналитики говорят, что нынешнее потепление является исключительно следствием политики Трампа, однако в глобальной перспективе прочной дружбы между Дели и Пекином не будет, так как у стран огромное количество нерешенных проблем. В Китае тоже не ожидают чуда.

Отношения всего лишь стабилизировались, что является существенным прогрессом по сравнению с худшими периодами. Но все проблемы остаются, и они не будут решены. Все серьёзные проблемы, все споры и даже психологическая враждебность между двумя странами никуда не делись профессор Народного университета в Пекине Ши Иньхун

Что касается Путина, то для него этот саммит стал вторым за длительное время зарубежным визитом. А его совместное фото с Моди и Си лишь подчеркнуло, что стратегия Трампа не работает.

В Вашингтоне говорят, что подход Белого дома к Кремлю является попыткой вырвать Москву из зависимости от Пекина посредством смягчения экономического давления. После введения санкций за вторжение в Украину в 2022 году Россия оказалась в очень затруднительном положении, однако теперь, благодаря Китаю, ситуация для нее стала легче.

Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. Его жёсткое обращение с Нарендрой Моди, напротив, сближает Индию с Россией и способствует потеплению её отношений с Китаем исполнительный директор австралийского аналитического центра Lowy Institute Майкл Фуллилов

Как сообщалось ранее, на саммите ШОС помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что Кремль и Вашингтон не договаривались о проведении трехстороннего саммита с участием президента Украины.