Политтехнолог, политический консультант и кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра политической разведки Олег Постернак рассказал, какой вызов для украинцев может готовить Россия

Путин сейчас считает, что он находится на марше. Обострение боев на Покровском направлении, обучение Запад-2025 в Беларуси, дроновое вторжение в воздушное пространство НАТО, визуальное укрепление альянса с Китаем на саммите ШОС, вялая нерешительность Трампа и ожидание победы прямых и скрытых пророссийских сил в Молдове делает его в перспективе уверенным в своей одержимости на украинском направлении.

В этой цепочке многоходовок не хватало бы одного событийного сюжета — управляемого внутриполитического кризиса в Украине на фоне поиска моделей завершения войны. Тем более, пожилой "картонный протест" кремлевские политтехнологи быстро взяли на карандаш для обдумывания способов генерации подобного.

Для Кремля вмешательство в политический процесс соперников и врагов – это продолжение войны. Когнитивными, медийными и политическими средствами. Главное — чтобы была как открытая, так и скрытая пятая колонна ждунов, ватников, коллаборантов, которая в нужный момент будет активирована под руководством старых политиков с соответствующей репутацией.

Мои источники в правоохранительных органах также подтверждают информацию украинских медиа о том, что в ближайшее время некоторые старые пророссийские политики попытаются организовать искусственные протесты в Киеве у органов власти для сопровождения психологической операции влияния Кремля.

Многим интересно, а кто рискнет стать организатором таких рискованных действий в центре столицы? Логично предположить, что только те, которые остались в Украине для лучших времен, на которых уже негде ставить пробу и от которых пахнет пророссийским запахом за километр.

Телеграмм-каналы миллионники (Инсайдер, "Всевидящее око: Украина") пишут, что организацией протестных митингов может заниматься экс-нардеп, фигурант уголовного дела СБУ по подозрению в пособничестве государству-агрессору Михаил Добкин. Подобный предыдущий опыт у него есть.

Медиа также сообщают, что пророссийские митинги будут максимально имитировать "картонный майдан" для придания беспорядкам ассоциативного и правдоподобного вида. Ведь картонный протест более или менее положительно воспринимался частью общества, почему бы не зайти из-за имитации нечто подобного?

Геннадий Кернес и Михаил добкин на митинге в марте 2014 года

Источник: пост Постернака в Facebook