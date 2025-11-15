Волонтер Мария Беринская рассказала, к чему готовиться украинцам в 2026 году

В 2026 году все больше людей будут вынуждены иметь при себе детекторы дронов. Особенно на момент перемещений.

В первую очередь, это касается логистики, водители с большими грузами, водители общественного транспорта. Причем совершенно не обязательно военные грузы или перевозка военных.

Россияне будут все больше делать ставку на сплошной террор автономными дронами, где не имеет значения военный или гражданский. У них стоит задача сломить всех.

У нас стоит задача эффективно продержаться до момента, когда Россия посыплется. Да, война в разных доменах и фазах интенсивности может продолжаться еще 10-12 лет.

Война на изнурение, кто сдаст первым. Но если мы продержимся, рано или поздно Россия посыплется. Это только вопрос времени, нашего терпения и воли.

Технологическая милитаризация общества. Полная подготовка к тотальному технологическому сопротивлению. Тогда мы увидим, как Россия падает.

Источник: пост Берлинской в Telegram.