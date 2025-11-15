Волонтерка Марія Беринська розповіла, до чого готуватись українцям у 2026

У 2026 році все більше людей будуть вимушені мати при собі детектори дронів. Особливо на моменті переміщень.

У першу чергу це стосується логістики, водії з великими вантажами, водії громадського транспорту. При чому абсолютно не обов'язково військові вантажі чи перевезення військових.

Росіяни все більше робитимуть ставку на суцільний терор автономними дронами, де немає значення військовий чи цивільний. В них стоїть задача зламати всіх.

У нас стоїть задача дієво протриматись до моменту, коли Росія посиплеться. Так, війна в різних доменах і фазах інтенсивності може тривати ще 10-12 років.

Війна на виснаження, хто здасть першим. Але якщо ми протримаємося рано чи пізно Росія таки посиплеться. Це тільки питання часу, нашого терпіння і волі.

Технологічна мілітаризація суспільства. Повна підготовка до тотального технологічного спротиву. Тоді ми побачимо, як Росія падає.

Джерело: пост Берлінської у Telegram.