Россияне вот-вот захватят еще один город под Запорожьем? Что там сейчас происходит (карта)

Обстановка вокруг города заметно изменилась

За последние дни ситуация вокруг Гуляйполя на Запорожском направлении ухудшилась — враг продвигается и пытается окружить город. Скандальный народный депутат Марьяна Безуглая поспешила обвинить в этой ситуации "беспорядок военного управления".

Что нужно знать:

Враг подбирается к Гуляйполю, а Безуглая заявляет, что бои якобы будут вскоре уже в самом городе

В населенном пункте проводят эвакуацию

Российские войска усиливают наступательные операции на Запорожском направлении

Соответствующее заявление Безуглой было опубликовано в ее Telegram-канале. Там она отметила, что Гуляйполе якобы под угрозой оккупации.

Город Гуляйполе, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядка военного управления и желания Президента держать Сырского (Александр Сырский - главнокомандующий ВСУ, — Ред.). Попрощайтесь с городом в Запорожском направлении говорится в сообщении.

Нардеп заявила, что якобы бои уже вскоре будут в Гуляйполе.

В то же время Гуляйпольская городская территориальная община в Facebook сообщает, что в пятницу, 14 ноября, из города были эвакуированы 34 человека.

Какая ситуация вокруг Гуляйполя

Российские войска усиливают наступательные операции по направлениям Гуляйполя (Запорожская область) и Великомихайловки (Днепропетровская область). На руку врагу играет плохая погода, препятствующая операциям украинских беспилотников, а также предварительные удары по украинской тыловой логистике. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны по итогам 13 ноября.

Аналитики говорят, что российские военные продолжили продвигаться в Гуляйполе и автомагистраль Т-0401 Покровское (Днепропетровщина) — Гуляйполе (Запорожская область), которая является одним из главных логистических путей для обеспечения украинских войск в Гуляйполе.

Гуляйполе на карте ISW

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщает, что на некоторых участках украинские военные проводят мероприятия по блокированию продвижения противника. Об этом пишет "Укринформ".

На Ореховском направлении – 11, 12 – на Гуляйпольском, 12 – на Александровском и одно боевое столкновение – на Херсонском. Противник продолжает свои штурмовые действия в сторону Гуляйполя, пытается оттеснить Силы обороны с наших позиций, наносит массированное комбинированное огневое поражения наших позиций, однако продвижения у него нет" пояснил Волошин.

Также он добавил, что враг уничтожил несколько украинских позиций, но ни зайти туда, ни завести группы закрепления не смог.

Гуляйполе на карте. DeepState

Гуляйполе на карте. DeepState

Старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в канале "Офицер" отметил, что об угрозах на Гуляйпольском направлении "говорилось уже неоднократно". По его словам, в 2024 году стало ясно, что противник не сможет прорваться в Запорожье, атакуя "в лоб" на Орехов. Исходя из этого, логическое дальнейшее направление — Гуляйполе.

Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" в своем Telegram-канале пишет, что после потери Даниловки, враг не просто продвинулся вперед — он "фактически перекусил нашу логистику на оси", ведущей в Гуляйполе с севера.

Также он подчеркнул, что враг пытается сформировать широкий охват всего местного фронта и "подвести наши позиции под угрозу полукольца".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп Максим Бужанский озвучил сроки возможного прекращения огня.