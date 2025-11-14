Россияне вот-вот захватят еще один город под Запорожьем? Что там сейчас происходит (карта)
Обстановка вокруг города заметно изменилась
За последние дни ситуация вокруг Гуляйполя на Запорожском направлении ухудшилась — враг продвигается и пытается окружить город. Скандальный народный депутат Марьяна Безуглая поспешила обвинить в этой ситуации "беспорядок военного управления".
Что нужно знать:
- Враг подбирается к Гуляйполю, а Безуглая заявляет, что бои якобы будут вскоре уже в самом городе
- В населенном пункте проводят эвакуацию
- Российские войска усиливают наступательные операции на Запорожском направлении
Соответствующее заявление Безуглой было опубликовано в ее Telegram-канале. Там она отметила, что Гуляйполе якобы под угрозой оккупации.
Город Гуляйполе, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядка военного управления и желания Президента держать Сырского (Александр Сырский - главнокомандующий ВСУ, — Ред.). Попрощайтесь с городом в Запорожском направлении
Нардеп заявила, что якобы бои уже вскоре будут в Гуляйполе.
В то же время Гуляйпольская городская территориальная община в Facebook сообщает, что в пятницу, 14 ноября, из города были эвакуированы 34 человека.
Какая ситуация вокруг Гуляйполя
Российские войска усиливают наступательные операции по направлениям Гуляйполя (Запорожская область) и Великомихайловки (Днепропетровская область). На руку врагу играет плохая погода, препятствующая операциям украинских беспилотников, а также предварительные удары по украинской тыловой логистике. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны по итогам 13 ноября.
Аналитики говорят, что российские военные продолжили продвигаться в Гуляйполе и автомагистраль Т-0401 Покровское (Днепропетровщина) — Гуляйполе (Запорожская область), которая является одним из главных логистических путей для обеспечения украинских войск в Гуляйполе.
Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщает, что на некоторых участках украинские военные проводят мероприятия по блокированию продвижения противника. Об этом пишет "Укринформ".
На Ореховском направлении – 11, 12 – на Гуляйпольском, 12 – на Александровском и одно боевое столкновение – на Херсонском. Противник продолжает свои штурмовые действия в сторону Гуляйполя, пытается оттеснить Силы обороны с наших позиций, наносит массированное комбинированное огневое поражения наших позиций, однако продвижения у него нет"
Также он добавил, что враг уничтожил несколько украинских позиций, но ни зайти туда, ни завести группы закрепления не смог.
Старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в канале "Офицер" отметил, что об угрозах на Гуляйпольском направлении "говорилось уже неоднократно". По его словам, в 2024 году стало ясно, что противник не сможет прорваться в Запорожье, атакуя "в лоб" на Орехов. Исходя из этого, логическое дальнейшее направление — Гуляйполе.
Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" в своем Telegram-канале пишет, что после потери Даниловки, враг не просто продвинулся вперед — он "фактически перекусил нашу логистику на оси", ведущей в Гуляйполе с севера.
Также он подчеркнул, что враг пытается сформировать широкий охват всего местного фронта и "подвести наши позиции под угрозу полукольца".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп Максим Бужанский озвучил сроки возможного прекращения огня.