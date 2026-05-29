Нардеп Олег Дунда рассказал, что может ускорить и улучшить вступление Украины в ЕС

"Украина вступит в Евросоюз в 2027 году". "Украина вступит в Евросоюз к 2030 году". "Украина вступит в Евросоюз в течение 10-15 лет". Подобные заявления мало соответствуют действительности, потому что это только публичная дипломатическая игра, чтобы создать для каждой из сторон правильное публичное информационное поле. Европейский Союз может играть в эту игру вечно. В отличие от Украины.

Для нас эта европейская бюрократическая игра "тяни-толкай" с самого начала была невыгодной и проигрышной. Но изменить ее мы можем только "опрокинув стол переговоров", в первую очередь за счет существенного изменения украинской переговорной группы в пользу наших ветеранов.

Почему? Ибо наибольший страх европейских бюрократов – вести переговоры с украинскими ветеранами, которые теряли своих близких и собратьев, проливали свою кровь на востоке Украины, в том числе за сытую жизнь этих евробюрократов из Брюсселя.

Процесс евроинтеграции очень тесно связан со многими другими инструментами западной поддержки Украины. Сейчас в Киеве работает миссия МВФ по первому пересмотру программы финансирования на 8,1 млрд долларов. Наши новости насыщены заголовками – что именно Украина должна сделать, чтобы получить финансирование, за какое решение должна проголосовать Верховная Рада и какие налоги должны быть увеличены для украинцев в условиях войны. На мой личный взгляд это выглядит как искаженная реальность в современных условиях, когда Украина создает для Европы безопасность, защищая нашу общую границу, но еще и должна отвечать критериям мирного европейского времени с точки зрения брюссельских бюрократов.

Более того, опытные в бюрократических игрищах представители Евросоюза очень часто используют свои требования для искусственного усложнения процессов с целью "чтобы такое сделать, чтобы ничего не сделать".

Сам неоднократно на встречах в Брюсселе сталкивался с довольно странными требованиями к Украине, когда мне объясняли, как мы должны себя реформировать, чтобы стать достойными Европейского Союза, кредитов МВФ, возможностей сидеть за одним столом с коллегами в Европарламенте.

Почему Брюссель так легко диктует нам какие-либо условия и считает это правильным подходом? Ими используется главная слабость нашей переговорной позиции – кадровая слабость нашей переговорной группы. Нет, наши переговорщики профессиональны как для среднего бюрократа. Их порок немного в другом. Наши переговорщики всегда выходили из позиции – мы пришли как просители, нам нужна помощь, мы не можем позволить себе спорить или отстаивать свои национальные интересы в переговорах с Брюсселем, потому что нас могут больше не пригласить за этот стол. Мы выходили и продолжаем выходить из позиции неполноценности, комплекса, который десятилетиями навязывала нам Москва.

Но в 2022 году этот комплекс был уничтожен. Теперь мы уже имеем полноценное право как партнеры сидеть за европейским столом, и только наша переговорная группа этого не понимает, продолжая искать варианты, как понравиться западным партнерам.

Поэтому, возможно, следует внести изменения в нашу переговорную группу и немного реформировать ее, чтобы там были не только наши бюрократические госслужащие, но и те, кто с оружием в руках защищает нашу землю и связывает свое будущее с Украиной. Мое предложение не является пустым.

На одной из своих прошлых встреч в Брюсселе один из еврокомиссаров после долгой дискуссии о евроинтеграции вдруг выдал самый большой страх ЕС: "Мы не знаем, как будем вести переговоры и требовать уступок и реформ от Украины, если в вашей переговорной группе будут ветераны, видевшие войну и кровь". Это была честная брюссельская откровенность. Потому что, конечно, очень легко ставить условия, когда напротив тебя сидят обычные украинские бюрократы в костюмах и совсем другое – когда это ветераны с поля боя.

Поэтому включение ветеранов в переговорные группы – стратегическая необходимость, которая точно усилит наши возможности. И, поверьте, окажется, что большее количество требований к нам станет бессмысленным. Потому что, как уже неоднократно говорил, евроинтеграция Украины будет зависеть не от бюрократических критериев, а от нашей победы в войне.

А карты у нас всегда были и есть. Единственный вопрос – понимаем ли это мы и готовы ли их использовать?

Источник: Олег Дунда для "Телеграфа"