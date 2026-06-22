Путин послал Лукашенко. Три вывода, которые можно сделать с заявления Кремля - Вадим Денисенко
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Экс-нардеп, бывший советник главы Министерства внутренних дел и писатель Вадим Денисенко
Путин послал Лукашенко. Защищать его он не будет
Путин поговорит с Лукашенко в ближайшее время, но, как сказал Песков: "У нас нет сомнений, что руководство Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет".
1. Если очень коротко, то у Путина сейчас нет сил и возможностей, защитить Лукашенко. У Путина нет ни сил, ни людей, чтобы открыть этот фронт.
2. Правда, все последние заявления, которые мы слышим из Минска, – это заявления о том, что Беларусь не хочет эскалации. И здесь у нас еще один парадокс этой ситуации: Лукашенко, похоже, боится появления российских войск больше, чем появления украинских дронов. Он прекрасно понимает, что появление здесь значимого контингента российских войск поставит крест на его многовекторности, а если шире, то и на самостоятельности. И, похоже, КНР предупреждала Лукашенко о неприемлемости развития событий.
3. Следует также обратить внимание на то, что белорусский трек может стать частью давления европейской тройки на Трампа, пытающегося договориться с Лукашенко о калийных удобрениях. Лукашенко очень не хотел бы втягиваться еще и в эту игру, но мы не можем исключать, что эта история принудит Трампа к определенным звонкам и разговорам.
Источник: пост Денисенко в Facebook
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