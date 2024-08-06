Яблочный Спас 2025: пожелания в стихах, открытках и видеопоздравления
Отправьте красивое поздравление близкому человеку
Преображение Господне, которое православные и греко-католики отмечают во вторник, 19 августа (по старому стилю), известно также как Яблочный или Второй Спас. В народе праздник связывают с началом созревания яблок и считают продолжением Медового Спаса.
Праздник Преображения Господня посвящен важному событию, описанному в религиозных текстах. За 40 дней до своего распятия Иисус Христос явил Свою Божественную славу и величие перед учениками во время молитвы на горе Фавор.
В праздничный день в храмах проводятся службы. Верующие приносят на освящение яблоки, фрукты, орехи, мед и хлеб. Неслучайно праздник Преображения Господня иногда называют в народе Праздником первых плодов.
"Телеграф" представляет красивые поздравления по случаю Яблочного Спаса 2025. Порадуйте своих друзей и близких праздничными открытками, стихами и не забудьте добавить музыкальное пожелание к этому особому дню.
В Яблочный Спас пожелаю добра,
Радости в сердце сегодня, всегда,
Мира в душе и большого терпения,
Фруктами спелыми Вам наслаждения.
Пусть принесет этот праздник добро,
Будет светло Вам, легко, хорошо.
Светлый, прекрасный праздник сегодня —
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
Сладкой, медовой вам жизни желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
А счастье с любовью всегда живут в нём!
С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
И от души всем друзьям пожелаю
Веры, терпения, много любви,
Были чтоб мысли светлы и чисты.
Пусть вас Господь бережет от напасти,
Пусть в вашем доме поселится счастье.
Будьте здоровы, живите без бед
С вашими близкими вы много лет!
В Божий день и в этот час,
В этот Яблочный Спас −
Мира, счастья и добра,
Будет жизнь пускай щедра,
Будет дома лишь уют,
А ненастья обойдут,
Будет пусть всего в запас,
Охраняет Ангел Вас!
Видеопоздравления с Яблочным Спасом 2025 на украинском
Напомним, что некоторые церковные праздники смещены на 13 дней. К примеру, Третий Ореховый Спас по новому стилю отмечался 16 августа.