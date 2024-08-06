Яблочный Спас 2025: пожелания в стихах, открытках и видеопоздравления

Отправьте красивое поздравление близкому человеку

Преображение Господне, которое православные и греко-католики отмечают во вторник, 19 августа (по старому стилю), известно также как Яблочный или Второй Спас. В народе праздник связывают с началом созревания яблок и считают продолжением Медового Спаса.

Праздник Преображения Господня посвящен важному событию, описанному в религиозных текстах. За 40 дней до своего распятия Иисус Христос явил Свою Божественную славу и величие перед учениками во время молитвы на горе Фавор.

В праздничный день в храмах проводятся службы. Верующие приносят на освящение яблоки, фрукты, орехи, мед и хлеб. Неслучайно праздник Преображения Господня иногда называют в народе Праздником первых плодов.

"Телеграф" представляет красивые поздравления по случаю Яблочного Спаса 2025. Порадуйте своих друзей и близких праздничными открытками, стихами и не забудьте добавить музыкальное пожелание к этому особому дню.

В Яблочный Спас пожелаю добра,

Радости в сердце сегодня, всегда,

Мира в душе и большого терпения,

Фруктами спелыми Вам наслаждения.

Пусть принесет этот праздник добро,

Будет светло Вам, легко, хорошо.

Светлый, прекрасный праздник сегодня —

Яблочный Спас, Преображенье Господне.

С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

Сладкой, медовой вам жизни желаю.

Пусть полною чашею будет ваш дом,

А счастье с любовью всегда живут в нём!

С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

И от души всем друзьям пожелаю

Веры, терпения, много любви,

Были чтоб мысли светлы и чисты.

Пусть вас Господь бережет от напасти,

Пусть в вашем доме поселится счастье.

Будьте здоровы, живите без бед

С вашими близкими вы много лет!

В Божий день и в этот час,

В этот Яблочный Спас −

Мира, счастья и добра,

Будет жизнь пускай щедра,

Будет дома лишь уют,

А ненастья обойдут,

Будет пусть всего в запас,

Охраняет Ангел Вас!

Видеопоздравления с Яблочным Спасом 2025 на украинском

Напомним, что некоторые церковные праздники смещены на 13 дней. К примеру, Третий Ореховый Спас по новому стилю отмечался 16 августа.