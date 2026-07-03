Военный и эксперт Defence Express объяснил, почему решение Польши правильное

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По теме с польскими МиГ-29 для Украины

- Мы как воюющая страна и общество очень часто включаем эмоции в вопросах военно-технического сотрудничества, которые требуют холодной головы, и это все очень контрпродуктивно.

Помню, например, что осенью 2024 года соотечественники очень удивлялись тому факту, почему, мол, Польша не хочет передавать нам купленное в Южной Корее оружие — "ну как, мы же попросили!", и потом еще и обижались.

Игнорируя для начала тот факт, что для передачи в первую очередь потребовалось бы разрешение от самой Южной Кореи, по направлению чего у нас не было системной публичной дипломатии.

(Примеры подобных необоснованных претензий с нашей стороны другим странам-партнерам за последние несколько лет можно перечислять много, но суть немного не в том). Суть как раз в чрезмерных эмоциональных реакциях, которые наблюдаются в текущей истории с МиГ-29 от Польши.

Есть хорошее правило – "если что-то выглядит непонятным, то это нужно толковать буквально".

Если этот принцип применить к нашей истории, то польские МиГ-29 — это отслужившие свой возраст самолеты, максимум за полгода их придется резать на иглы, и если польским пилотам на них уже летать опасно, то почему вдруг украинским пилотам на них летать будет безопасно.

На минуту МиГ-29 — это уже буквально 50-летний самолет, то есть этому типу истребителей уже было 17 лет на тот момент, когда я родился.

Можно, конечно, возразить — мол, нам эти МиГ-29 от Польши пошли бы как "доноры запчастей".

На что в ответ скажу — а вот одна интересная новость, которую почему-то упрямо игнорируют даже те корреспонденты, которые представляют себя как сторонники сохранения хороших отношений между Украиной и Польшей.

Адам Лешкевич, председатель правления польской группы компаний Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ, это локальный аналог нашего "Укроборонпрома") в интервью "Укринформу" буквально три дня назад заявил: "Сегодня мы также обсуждаем поддержку, ремонт и сервисное обслуживание украинских самолетов F-16 и МиГ-29".

Далее логика подсказывает следующее – если это предложение от PGZ будет реализовано, то для поддержания боеспособности наших МиГ-29 польской стороне придется использовать свои "доноры запчастей" МиГ-29.

То есть, эти истребители от Польши все равно послужат для укрепления ВСУ, но довольно специфическим образом.

Слишком много эмоций в вопросах спокойно могут прояснить профильные специалисты. Всегда можно у меня спросить, все, кому нужно, — мой контакт и так имеют.

Источник: пост Киричевского в Facebook