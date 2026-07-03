Військовий та експерт Defence Express пояснив, чому рішення Польщі правильне

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По темі з польськими МіГ-29 для України

- Ми як воююча країна та суспільство дуже часто включаємо емоції у питаннях воєнно-технічної співпраці, які вимагають холодної голови, і це все є дуже контрпродуктивно.

Пригадую, наприклад, що десь восени 2024 року співвітчизники дуже дивувались тому факту, чому, мовляв, Польща не хоче передавати нам куплену в Південній Кореї зброю — "ну як, ми ж попросили!", і потім ще й ображались.

Ігноруючи для початку той факт, що для передачі в чергу треба був би дозвіл від самої Південної Кореї, по напрямку чого в нас не було системної публічної дипломатії.

(Приклади подібних необґрунтованих претензій з нашої сторони до інших країн-партнерів за останні кілька років можна перераховувати багато, але суть трохи не в тому). Суть якраз у надмірних емоційних реакціях, які спостерігаються у поточній історії з МіГ-29 від Польщі.

Є гарне правило — "якщо щось виглядає незрозумілим, то це треба тлумачити буквально".

Якщо цей принцип застосувати до нашої історії, то польські МіГ-29 — це літаки, які відслужили свій вік, максимум за пів року їх доведеться різати на голки, і якщо польським пілотам на них уже літати небезпечно, то чому раптом українським пілотам на них літати буде безпечно.

На хвилинку, МіГ-29 — це уже буквально 50-річний літак, тобто цьому типу винищувачів уже було 17 років на той момент, коли я народився.

Можна звісно заперечити — мовляв, нам ці МіГ-29 від Польщі пішли б як "донори запчастин".

На що у відповідь скажу — а от є одна цікава новина, яку чомусь вперто ігнорують навіть ті дописувачі, які подають себе як прихильники збереження гарних відносин між Україною та Польщею.

Адам Лешкевич, голова правління польської групи компаній Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ, це локальний аналог нашого "Укроборонпрому") в інтервʼю "Укрінформу" буквально три дні назад заявив: "Сьогодні ми також обговорюємо підтримку, ремонт і сервісне обслуговування українських літаків F-16 та МіГ-29, переданих Україні партнерами".

Далі логіка підказує наступне — якщо ця пропозиція від PGZ буде реалізована, то для підтримки боєздатності наших МіГ-29 польській стороні доведеться використовувати свої "донори запчастин" МіГ-29.

Тобто ці винищувачі від Польщі все рівно послужать для зміцнення ЗСУ, але доволі специфічним чином.

Занадто багато емоцій у питаннях, які спокійно можуть прояснити профільні спеціалісти. Завжди можна у мене спитати, усі кому треба — мій контакт і так мають.

Джерело: пост Киричевського у Facebook.