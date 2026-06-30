Украина не получит МиГ-29 от Польши. Чем особенны эти истребители

Недавно один из таких бортов Киев потерял

В Польше назвали причину, почему Украина не получит от Варшавы истребители МиГ-29. Оказалось, что Киев якобы отказался делиться технологиями производства БПЛА.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире программы Gość Wydarzeń на телеканале Polsat News. По его словам, Варшава предлагала Украине партнерский подход — "МиГи в обмен на дроны".

"Я предложил, как мне кажется, очень партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала согласились, но не выполнили эту договоренность, поэтому МиГов для Украины не будет, поскольку у Польши нет дронов или возможностей для их использования", — сказал Косиняк-Камиш.

Чем особенно МиГ-29

МиГ-29 – это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Он является одним из самых известных и широко используемых боевых самолетов в мире. Основная задача МиГ-29 состоит в обеспечении воздушного превосходства над противником и защите воздушного пространства.

Истребитель вооружен авиационной пушкой калибром 30 мм, боезапас которой составляет 150 снарядов. Также на самолет можно подвесить до шести ракет класса воздух-воздух и бомб. Приблизительная стоимость одного самолета составляет более $20 млн.

Технические характеристики МиГ-29

Экипаж: 1 или 2 человека.

Максимальная скорость: 2450 км/ч на высоте 13000 м.

Боевой радиус: 700 км.

Дальность полета: 1430 км.

Дальность полета с ППБ: 2100 км.

Практический потолок: 18 км.

Быстроподъемность: 300 м/с.

Характеристики МиГ-29. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Напомним, что недавно Украина официально потеряла один истребитель МиГ-29 в Полтавской области во время выполнения задания. Впоследствии появились сообщения о якобы потере и второго борта, но официально это не подтверждали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно бомбардировщик Су-24М разбился во время выполнения задания в Хмельницкой области, погибли летчик и штурман.