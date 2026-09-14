Артём Биденко рассказал, почему Юлия Мендель стала ценной для российской пропаганды

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Феномен Юлии Мендель

Президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против десяти человек: бывшей пресс-секретарки Юлии Мендель и девяти граждан России; обоснование — противодействие дезинформации и российской пропаганде.

Любые споры относительно подобного механизма санкций против украинских граждан основываются на правовом подходе: что юридически возможно, целесообразно, логично. Однако механизм санкций в этой войне давно вышел за рамки правового поля в медийное, и именно здесь следует искать логику и целесообразность.

Ценность Мендель для российской пропаганды никогда не заключалась в том, что конкретно она говорит: то же самое ежедневно пишут сотни анонимных каналов. Важно, кто это говорит. Бывшая пресс-секретарка, человек, который стоял рядом с президентом и объяснял журналистам, что он имел в виду, работает как печать аутентичности. Такой спикер является настоящей находкой, и, конечно, спецслужбы во все времена охотились на высокостатусных предателей.

Во время Второй мировой войны немцы вещали на Британию голосом Уильяма Джойса, которого прозвали Лордом Гав-Гавом: безупречный английский акцент звучал очень по-родному. Итальянцы транслировали на Америку выступления Эзры Паунда, одного из самых известных американских поэтов столетия. У немцев была еще Милдред Гилларс, американка, которую солдаты прозвали Аксис Салли (Фашистка Салли).

Государства реагировали схожим образом. Джойса после войны повесили за государственную измену, хотя британского гражданства у него никогда не было. Паунда признали невменяемым и держали в психиатрической больнице тринадцать лет: вешать классика правительство все же не решилось.

Везде государство боролось не с содержанием передач, а с голосом. Содержание было типичной пропагандой и без подписи ничего не стоило, его опровергали в постоянном информационном потоке.

И главное здесь — скорость решений. Обычный суд длится долго, имеет несколько инстанций, дает возможность стороне обвинения выступать с речами. Указ можно написать за день, проголосовать на СНБО и уже вечером запустить во все новости. Вопрос внимания важен как никогда — его нужно привлечь и удержать.

Санкционный указ делает то же самое, что и Трамп со своими 5000 долларов для каждого. Он не решает правовую проблему, потому что такой цели и не имеет. Он мгновенно маркирует человека, заставляет медиа дописать в новостях: "наложены санкции за государственную измену".

Очевидно, что нам не хватает быстрой правовой процедуры, которая была бы и состязательной, и завершалась в разумный срок. Пока выбор стоит между указом за один день и процессом на пять лет, любая власть будет выбирать то, что является более эффективным. Поэтому ради национальной безопасности необходимо выбирать медийный трек и бить на нем первыми.

Источник: пост Артема Биденко в Facebook