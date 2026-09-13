Министр убежден, что у Польши большое преимущество над Россией в воздушных силах

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский убежден: в случае нападения России польская армия способна быстро отразить агрессию и уничтожить остальные российские нефтеперерабатывающие заводы, уцелевшие после украинских ударов.

Об этом он заявил на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES). Видео публикует Clash Report.

"Знаете, если бы Россия напала на нас и мы действовали бы без всяких ограничений, думаю, мы бы довольно быстро ее преодолели. Мы имеем огромное преимущество над Россией в воздушных силах. Генерал, поправьте меня, если я ошибаюсь, но речь идет о приблизительно 2500 самолетов. Даже без участия США это преимущество остается огромным. Я не проверял последние данные по количеству имеющихся у нас ракет и других средств для нанесения ударов в глубине вражеской территории, но если украинцы за полгода вывели из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то мы могли бы сделать это за шесть недель и уничтожить остальные", – заявил чиновник.

Вероятные военные сценарии и угрозы со стороны Кремля заставляют соседние европейские государства основательно пересматривать оборонную стратегию. В частности, Польша оперативно усиливает границу, чтобы сделать невозможными провокации и сухопутные атаки. Своя линия обороны Варшава укрепляет вместе с наращиванием ПВО и закупкой новейшего оружия, формируя надежный барьер на восточном фланге Альянса. Впрочем, есть сомнения в способности Польши дать быстрый и достойный отпор агрессору, ведь у страны нет такого масштабного опыта войны, как у Украины.

Способна ли польская армия отразить агрессию РФ?

Следует отметить, что за подобными заявлениями просматривается скорее громкая политика, чем реальность. В первую очередь сама Польша не владеет 2,5 тысячами самолетов – это общий парк всего ЕС. К тому же без поддержки Соединенных Штатов Варшаве не хватит запасов ракет и снарядов для затяжной войны, а масштабный "Восточный щит" на границе с РФ пока существует преимущественно на бумаге и нескольких отдельных участках.

Ключевой вызов состоит в другом: польское войско, в отличие от украинского, вообще не проходило через полномасштабные боевые действия. Несмотря на наличие современных истребителей и танков, страна еще никогда не сталкивалась с тысячами "Шахедов", массированной артиллерией, ударами КАБов и мощными системами РЭБ противника. Разбить Россию своими силами в считанные недели при таких обстоятельствах — крайне маловероятно.

F-16C ВС Польши. Фото Википедия

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России не видно, что в 2026 году начнутся трехсторонние переговоры по урегулированию войны. Речь идет о встрече представителей Украины, США и РФ.