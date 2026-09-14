У мера Харькова есть элитные часы, но он их тщательно "скрывает": как они выглядят

Какие часы могут быть у Терехова

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Мэр Харькова Игорь Терехов задекларировал наручные часы швейцарской марки Omega. В декларации указана модель Speedmaster Automatic, а корпус описан как изготовленный из желтого металла.

На сайте Omega есть несколько моделей Speedmaster, которые могут соответствовать такому описанию. "Телеграф" разобрался, какие именно часы могут быть у мэра Харькова и сколько они стоят.

Декларация Игоря Терехова

Оmega Speedmaster 175.0033

Одним из вариантов, который соответствует описанию в декларации, может быть Omega Speedmaster 175.0033. Это автоматический Speedmaster в стально-золотом исполнении: его корпус сочетает нержавеющую сталь и желтое золото.

Omega Speedmaster 175.0033

Omega Speedmaster 175.0033

Эта модель имеет 39-миллиметровый корпус и белый циферблат с золотистыми элементами. На нем расположены три дополнительных счетчика хронографа, а вокруг циферблата — тахиметрическая шкала.

Внутри установлен автоматический механизм Omega 1140. Часы также имеют характерное для моделей того периода акриловое стекло.

Speedmaster 175.0033 относится к более старым моделям линейки и сегодня встречается преимущественно на вторичном рынке. Его стоимость зависит от состояния, комплектации и конкретного экземпляра.

На eBay такие часы сейчас стоят 3 723 доллара, или 165 898 грн.

Этими часами может быть и Omega Speedmaster Day-Date 175.0084. Это модель примерно 1999 года из 18-каратного розового золота, которую Sotheby's сейчас выставил на торги.

Omega Speedmaster Day-Date 175.0084

Omega Speedmaster Day-Date 175.0084

Часы имеют 39-миллиметровый корпус, автоматический механизм калибра 1151, хронограф, 24-часовой индикатор и полный календарь с отображением дня, даты и месяца. В представленном на аукционе экземпляре также установлен браслет из 18-каратного розового золота.

Стартовая цена на сайте Sotheby's — 12 750 долларов, или 568 159 грн.

Omega за десятки тысяч евро

На официальном сайте производителя представлена, в частности, модель Speedmaster Moonwatch Professional 42 мм с корпусом из 18-каратного золота Moonshine™ и черным каучуковым ремешком.

Ее цена составляет 37 400 евро — примерно 1,93 миллиона гривен.

Speedmaster Moonwatch Professional

Этот сплав — фирменное золото Omega, оттенок которого производитель описывает как более теплый и устойчивый к изменению цвета со временем. Корпус часов имеет диаметр 42 мм, а дизайн вдохновлен Speedmaster четвертого поколения — именно той версией, которая стала основой современного Moonwatch.

Циферблат в такой модели также выполнен из 18-каратного золота Moonshine™. Его дополняют черные счетчики и индексы, а вокруг расположен черный керамический безель с тахиметрической шкалой OMEGA Ceragold™.

Есть и характерная деталь, которую поклонники Speedmaster знают по надписи на безеле: знаменитая точка над отметкой 90.

Omega называет Speedmaster одной из самых известных моделей бренда. Moonwatch, в частности, связан с космическими миссиями — производитель отмечает, что Speedmaster шесть раз побывал на Луне.

На внутренней стороне каучукового ремешка производитель сделал рельефный рисунок лунной поверхности — отсылку к главной истории этой модели.

Не менее примечательно оформлена задняя крышка. Она изготовлена из полированного 18-каратного золота Moonshine™ и имеет гравировку "FIRST WATCH WORN ON THE MOON" — "Первый часовой механизм, побывавший на Луне".

Внутри установлен механизм OMEGA Master Co-Axial Chronometer Calibre 3861. Это современная версия легендарного калибра, которую Omega использует в Moonwatch.

Speedmaster Moonwatch Professional

Также есть версия с браслетом из 18-каратного золота Moonshine™. За нее Omega просит 51 800 евро, то есть около 2,67 миллиона гривен.

Визуально она сохраняет тот же характерный дизайн: золотой циферблат, черные счетчики, черный керамический безель и тахиметрическую шкалу.

Speedmaster Moonwatch Professional

Speedmaster Moonwatch Professional

Впрочем, на свежих фото Игоря Терехова часов на его руке не видно, и определить, какую именно модель носит мэр Харькова невозможно.

Игорь Терехов

Ранее "Телеграф" писал о том, что какие-то часы носят экс-главком ВСУ Александр Сырский.